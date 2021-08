Les drones nous aident à comprendre les requins

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Verge

Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, le moyen le plus simple d'aller observer des bancs de requins sans perturber leur environnement était d'embarquer dans un hélicoptère et d'aller survoler l'océan. Seulement, ces expéditions sont coûteuses, et pas à la portée de n'importe quel laboratoire d'océanologie.

En offrant un point de vue aérien low-cost et très simple d'utilisation, les drones commerciaux ont complètement rebattus les cartes. «La technologie a vraiment révolutioné le point de vue que nous avons sur les requins» explique à The Verge Chris Lowe, un professeur en biologie marine de l'université de Californie.

Le chercheur et ses équipes ont visionné près de 700 heures de vidéos de requins prises depuis les airs, afin d'étudier leur comportement, en particulier lorsqu'ils cotoient des êtres humains.

Cohabitation paisible

Ces images ont permis aux scientifiques de remarquer à quel point les rencontres entre squales et baigneurs sont courantes, mais aussi à quel point elle sont paisibles.

«Pour l'instant, il semblerait que les requins s'en fichent. Ils traitent les humains comme s'ils étaient des débris qui flottent à la surface» détaille Lowe, même si ses recherches sont loin d'être terminées.

Les données récoltées grâce à la surveillance au drone vont être très précieuses dans les années à venir, car les rencontres entre humains et prédateurs marins sont amenées à augmenter.

L'activité humaine a de lourdes conséquences sur le milieu de vie des requins. Le réchauffement des océans force les squales à remonter au Nord dans des eaux plus froides. Les marées rouges toxiques causées par l'industrie déplace aussi des centaines d'animaux.

Or, d'ordinaire, les plages sont fermées lorsque des requins croisent au large, mais d'après Lowe, «pour ce qui est de la sécurité publique, il n'y a pas de preuves scientifiques que c'est une nécessité. Maintenant, pour la première fois, nous allons avoir l'avis de la science.»