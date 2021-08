Un lycée interdit les drapeaux LGBT+, les voisins en construisent un géant

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur NBC News

Lorsque Jaybill McCarthy, un habitant de Newberg, une petite ville de l'Oregon située à quelques kilomètres de Portland a proposé sur Twitter de construire un drapeau arc-en-ciel dans son jardin, des dizaines de personnes lui ont proposé de l'aide et des donations.

La raison à cela est qu'en contrebas de la ferme de McCarthy et de sa femme Erin se trouve le Newberg High School, le lycée de la ville. Le 10 août, le conseil éducatif de Newberg a voté pour une mesure interdisant l'affichage de «symboles politiques» de la part des professeurs de l'établissement.

Si les drapeaux pro-police de type «Thin blue line» ont été évoqués lors du débat, seuls les symboles LGBT et Black Lives Matter sont mentionnés dans la nouvelle mesure. Ils sont donc interdits sur les vêtements, affiches, pin's, drapeaux ou tout autre supports.

«Je me suis senti très mal pour ces enfants (...) qui entendent que le symbole qui représente la solidarité avec ce qu'ils sont n'est pas acceptable» explique Jaybill McCarthy à un média local.

Le voisin du lycée décide donc d'ériger dans sa ferme un drapeau arc-en-ciel de 2,5 mètres de hauteur et cinq mètres de longueur, afin qu'il soit visible depuis le lycée.

Après un post à propos de son projet sur Reddit, des volontaires affluent pour aider le couple à installer son drapeau peint sur du bois. Le tout payé par des donateurs.

It's done! Thank you to all the *amazing* people who came out to help us do this. And thank you twitter peeps for your kind words and support. My wife and I will be happy if this helps even one kid know we're thinking about them and that they're not alone. #jaybillforscale pic.twitter.com/ZcDoUSlnKO