Les serpents de mer qui attaquent les humains chercheraient en fait à s'accoupler

Imaginez-vous en train de faire de la plongée le long d'un récif de corail, quand soudain la scène se transforme en film d'horreur: un serpent de mer surgit devant vous et attaque sans raison apparente! Si vous êtes un jour confronté à cette situation effrayante, des océanographes ont un conseil: ne paniquez pas et restez immobile, car ce serpent essaye peut-être de s'accoupler, rapporte Vice.

C'est ce qui ressort d'une étude publiée dans Scientific Reports et menée par Tim Lynch, chercheur australien. Les recherches sont fondées sur 158 rencontres avec des serpents olive (Aipysurus laevis) sur la Grande Barrière de corail. Tim Lynch et ses collègues ont constaté que les attaques de ces animaux viennent presque toujours des mâles, en période de reproduction (de mai à août). Ce qui suggère que ces rencontres sont le résultat d'une «erreur d'identité lors des interactions sexuelles» d'après cette étude qui offre «les premières données quantitatives sur les “attaques” de serpents marins».

Des attaques aux allures de parade nuptiale

Les attaques de serpents de mer sont rares mais elles peuvent être fatales, selon Richard Shine, professeur émérite à l'université de Sydney et coauteur de l'étude. Certaines espèces sont extrêmement venimeuses, dont les serpents olive, qui vivent surtout dans les zones de récifs coralliens et sont parmi les plus grandes espèces de serpents marins.

Les victimes sont généralement des pêcheurs, car le serpent capturé est stressé et se défend, mais des nageurs ou des plongeurs peuvent également être menacés par ces rencontres peu sympathiques. Les scientifiques ont donc voulu comprendre les motivations de ces attaques sans raison apparente. Ils notent d'abord qu'il est extrêmement rare que des serpents terrestres chargent des personnes sans raison, ce qui fait de ce comportement une sorte d'anomalie dans la grande famille des serpents.

Les mâles s'approchent des humains beaucoup plus souvent que les femelles, et affichent des comportements qui pourraient être liés à la parade nuptiale. «Les approches rapides et agitées des mâles, facilement interprétées comme des “attaques”, se produisaient souvent après que le mâle ait perdu le contact avec une femelle qu'il poursuivait, après des interactions entre mâles rivaux, ou lorsqu'un plongeur essayait de fuir un mâle», ont écrit les auteurs de l'étude.

Ces conclusions suggèrent ainsi qu'un «mâle actif sur le plan reproductif, très excité, prend le plongeur pour un autre serpent», ont-ils ajouté. Les recherches indiquent en effet que les serpents de mer auraient une mauvaise vue par rapport aux serpents terrestres. Tim Lynch et Richard Shine soulignent que les serpents de mer mâles sont loin d'être les seules espèces qui «courtisent des objets inappropriés». Les dauphins, les otaries et les tortues de mer ont tous été observés en train de tenter de s'accoupler avec des humains.

Alors si vous vous retrouvez face à face avec un serpent marin, n'essayez pas de vous échapper (il est impossible de nager plus vite que lui). Les scientifiques conseillent de ne pas bouger et de laisser le serpent vous toucher, pour qu'il comprenne son erreur.