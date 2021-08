Un chat guide les sauveteurs jusqu'à sa propriétaire, tombée dans un ravin

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur USA Today

Au Royaume-Uni, un chat a porté secours à sa propriétaire de 83 ans, tombée dans un ravin, en attirant l'attention des passants par ses miaulements. La police de Bodmin (Cornouailles, Angleterre) a partagé cette histoire sur Facebook, expliquant que ses agents étaient alors à la recherche de cette femme, portée disparue depuis plusieurs heures. Elle a été localisée par une voisine qui a remarqué le chat, «miaulant au coin d'un grand champ de maïs près de son domicile», rapporte USA Today.

«La femme âgée était tombée de plus de 20 mètres, en bas d'un talus très raide, dont l'accès est particulièrement difficile et où le terrain est accidenté», a indiqué la police sur Facebook. Après que le chat noir, nommé Piran, a guidé les secouristes vers sa propriétaire disparue, ils ont hissé cette dernière sur une civière qu'ils ont pu porter jusqu'au champ de maïs, avant de l'emmener à l'hôpital par hélicoptère. La police de Bodmin a précisé que la rescapée était de «bonne humeur» et qu'elle recevait des soins médicaux après sa chute, sans oublier de rendre hommage au «héros» ainsi: «Le chat Piran a sauvé la situation!»

«Le chat est très attaché à elle»

Tamar Longmuir, l'une des voisines de la dame âgée, a raconté à Sky News qu'elle et d'autres habitants du quartier l'avaient cherchée dans les champs alentour, «mais il n'y avait aucun signe d'elle». Ils ont cependant vite remarqué que Piran n'arrêtait pas de miauler devant un portail situé à proximité du lieu où elle a été découverte. «Le chat est très attaché à elle, il allait et venait dans l'entrée et miaulait, alors j'ai décidé d'aller chercher dans le champ de maïs», a relaté Tamar Longmuir.

Elle a alors crié le nom de sa voisine, mais elle est restée sans réponse. Du moins au début. «Juste au moment où je m'apprêtais à sortir du chemin pour commencer à traverser les épis de maïs, j'ai entendu une réponse très faible à mon appel... Je me suis alors rendu compte que ma voisine était en bas d'un ravin de 20 mètres.»

«Elle était passée à travers des barbelés et était allongée dans un ruisseau. Nous pensons qu'elle était étendue là depuis des heures, a déclaré Tamar Longmuir. Si le chat n'avait pas attendu à l'entrée du champ, il aurait pu se passer encore longtemps avant que moi ou quelqu'un d'autre n'aille vérifier à cet endroit.»