À quel point peut-on recycler un avion?

À cause de la pandémie et de la chute du nombre de trajets aériens, environ un quart des avions transportant des passagers restent inutilisés, garés dans des aéroports et des sites de stockage, en attendant que leurs propriétaires décident quoi en faire. Certains de ces appareils ne voleront plus jamais.

D'après Rob Morris, responsable chez Ascend by Cirium, une société d'analyse de données en aviation, il y avait 5.467 avions commerciaux entreposés en juillet, soit un quart de l'inventaire mondial à l'arrêt, dans des hangars et sur des pistes d'atterrissage. Leur état peut varier énormément, allant d'appareils complets à d'autres complètement dépouillés, leurs pièces éparpillées sur le tarmac, rapporte la BBC. En 2020, 449 engins ont été envoyés au démontage dans le monde, et 508 en 2019, selon Ascend by Cirium.

Bradley Gregory, directeur d'une entreprise membre du groupe Air Salvage International, société spécialisée dans le démontage d'avions, explique qu'il existe trois principaux scénarios lorsqu'un appareil est immobilisé. Dans le cas le moins grave, il reste en état de voler et seules les vérifications d'usage sont nécessaires pour qu'il retourne dans les airs. Dans le deuxième cas, l'avion doit être entreposé à long terme, pour remplacer les moteurs, et son état sera moins bon qu'avant.

Entre 200 et 1.200 pièces retirées pour être recyclées

Enfin, le troisième scénario est celui du désassemblage: l'appareil est amené dans un centre pour être démonté. Les moteurs et autres pièces peuvent être retirées pour être utilisées sur d'autres avions, ou bien recyclées. Cette étape de la vie d'un avion de ligne fait l'objet d'une attention accrue, alors que l'industrie s'efforce de devenir plus durable et plus respectueuse de l'environnement.

«Il y a beaucoup de pièces qui peuvent être réutilisées, selon le type et le modèle de l'avion, indique Bradley Gregory. Le nombre de pièces retirées va d'environ 200 pour un modèle plus ancien, avec des composants moins désirables, jusqu'à 1.200 sur les modèles plus récents, parfois même plus.»

Outre les moteurs, d'autres composants comme le train d'atterrissage, les freins, les instruments de vol, et même les roues, peuvent être utiles. «Des centaines de composants d'un avion peuvent passer dans un atelier de réparation, et tant qu'ils peuvent être recertifiés, et qu'ils ne sont pas endommagés au-delà d'un certain point, ils peuvent retourner sur un autre avion.» À l'heure actuelle, certains spécialistes estiment que 92 à 99% d'un avion peut ainsi être recyclé.

Mais le plastique reste encore et toujours un problème. De fait, la seule chose qui ne puisse pas être recyclée pour l'instant est l'intérieur de la cabine, car il est composé de plastiques mixtes. Mike Corne, de eCube Solutions, une autre société travaillant sur les avions en fin de vie, affirme que le recyclage risque de devenir plus difficile car les nouveaux appareils utilisent des matériaux composites, qui sont difficiles à traiter. L'aviation devra donc faire des efforts accrus pour être plus durable.