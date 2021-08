Deux nouvelles espèces de très grands dinosaures découvertes en Chine 

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Depuis une dizaine d’années les paléontologues chinois étudient les fossiles présents sur le territoire chinois et vont de découverte en découverte.

Dans la région nord-ouest, une équipe a identifié deux nouvelles espèces de dinosaures gigantesques qui ont vécu sur Terre il y a 120 à 130 millions d’années pendant la période crétacé. Ce sont deux herbivores sauropodomorphes, des quadrupèdes à long cou, baptisés Silutitan sinensis –«silu» signifiant «route de la soie» en Mandarin– et Hamititan xinjiangensis en hommage à la région de la découverte (région de Xinjiang).

D’après l’étude des scientifiques publiée dans la magazine scientific reports, les fragments partiels du squelette des géants permettent de déterminer une taille de plus de vingt mètres de long pour le Silutitan et 17 mètres pour le Hamititan. presque aussi grand qu’une baleine bleue (entre 23 et 30 mètres).

Ces fossiles sont la première preuve de la présence de dinosaures vertébrés dans cette région chinoise, la faune préhistorique pourrait donc être encore plus diverse que prévue. Ces deux géants viennent s’ajouter à la longue liste des découvertes scientifiques chinoises de ces dernières années. Parmi celles-ci: une espèce de dinosaure volant muni de pouces opposables surnommé les “monkeydactyl” et de petits dinosaures semblables à des chauve-souris.