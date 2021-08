La taille des pupilles pourrait être liée à l'intelligence

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Discover Magazine

Et si les yeux n'étaient pas le miroir de l'âme mais plutôt celui de l'esprit? La plupart des gens pensent que la taille des pupilles varie simplement en fonction de la luminosité. C'est vrai, dans une certaine mesure. Si on vous éblouit, vos pupilles vont se rétrécir. Dans l'obscurité, elles se dilatent pour améliorer la vue. Ces réactions sont provoquées par le système parasympathique, explique Discover Magazine.

Mais la dilatation des pupilles est également activée par une autre zone du cerveau: le système nerveux sympathique. Cette zone contrôle le processus de prise de décision de survie (se battre ou fuir). C'est pourquoi vos pupilles peuvent s'élargir quand vous êtes nerveux, en colère ou effrayé.

La dilatation pupillaire via le système sympathique est aussi liée à un phénomène très curieux: les pupilles de certaines personnes ont tendance à s'agrandir face à un problème mathématique difficile.

Dilatation et intelligence fluide

Randall Engle, psychologue à l'Institut de technologie de Géorgie (États-Unis), étudie ces questions depuis des années. Dans son laboratoire, il mesure régulièrement la taille de base des pupilles des participants à ses expériences et leur présente des problèmes pendant plusieurs jours. Les tests permettent d'évaluer la mémoire de travail du sujet et son intelligence fluide.

L'intelligence fluide n'est pas liée à la culture ou à l'apprentissage. On la définit comme la capacité d'une personne à acquérir des informations sur son environnement, à les traiter et à résoudre de nouveaux problèmes. Ce type d'intelligence est largement associé au fait d'être multitâche et à la mémoire de travail. C'est le genre d'intelligence qui se manifeste instinctivement, par exemple lorsqu'on parle au téléphone pendant qu'on marche: il faut regarder ce qu'il y a devant soi sans trébucher, tout en menant une conversation.

Randall Engle a constaté qu'un score élevé aux différents tests était associé à des pupilles plus grandes. Le chercheur précise que la taille des pupilles n'a aucun rapport avec le genre, l'origine ethnique ou l'âge des volontaires dans les études qu'il a menées.

«La pupillométrie est une nouvelle méthode prometteuse pour évaluer les différences individuelles en matière d'intelligence fluide», indique Aron Barbey, psychologue à l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign.

Randall Engle ne connaît pas encore exactement la raison de ce phénomène. Mais d'autres scientifiques ont trouvé des liens entre les pupilles et une partie du cerveau appelée locus cœruleus, située à l'arrière de la tête. D'autres recherches encore ont montré que le locus cœruleus est activé lorsque nous accordons beaucoup d'attention à une tâche donnée.