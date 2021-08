L'Été du Podcast: reprendre le (son) pouvoir grâce au podcast

Temps de lecture: 2 min

Pour cette deuxième édition du festival du Ground Control, L'Été du Podcast met à l'honneur les podcasteurs et les podcasteuses qui nous invitent à reprendre les choses en main: en informant puis en passant à l'action.

Après plus d'un an de vie sous contraintes, à expérimenter des peurs plus ou moins rationnelles, à se demander si le tout-sécuritaire n'allait pas finir par l'emporter sur la liberté de faire et de penser, l'équipe de L'Été du Podcast a conclu qu'il était temps de remettre la puissance de l'individu ou du collectif, libre et social, au cœur de nos préoccupations.

Reprendre le pouvoir grâce au podcast

S'inspirer, se former, influencer, imaginer, créer... Le podcast est désormais un outil au service de la puissance individuelle et collective.

Écrire une nouvelle histoire, imaginer des représentations du monde sous la forme de fictions auxquelles l'on pourrait croire suffisamment fort pour qu'elles deviennent réalité... L'équipe de l'Été du Podcast a préparé quatre journées spécifiquement dédiées à la reprise du pouvoir par le podcast:

Jeudi 26 août: «Renouer avec sa puissance personnelle et faire tomber les barrières»

Samedi 28 août: «Sortir de sa zone de confort»

Jeudi 2 septembre: «Écrire et partager de nouveaux récits mobilisateurs»

Jeudi 9 septembre: «Militer pour un nouveau monde d'après»

Vous ne pouvez pas assiter à une journée ou à un événement en particulier? L'équipe du Ground Control vous propose d'écouter en podcast l'ensemble des programmations, à retrouver rapidement sur leur site web.

Conférences, masterclasses, avant-première, live, mashup, battle...

Ces quatre jours de festival ont été spécialement organisés pour vous, auditeurs, amatrices ou spécialistes de podcasts. Rendez-vous au Ground Control, 81, rue du Charolais, 75012 Paris, ou suivez-le en ligne. Inscription gratuite ici. Retrouvez le détail de la progarmation et l'ensemble des invités sur les comptes Instagram et Facebook de L'Été du Podcast.

Les recommandations de Slate Audio: