Pourquoi nous sentons-nous tristes lorsque nous entendons de la musique nostalgique?

La réponse de Agathe Brillant, dépressive:

Je ne partage pas le postulat de la question. Personnellement, j'écoute principalement, ces dernières années, des musiques dites tristes.

La nostalgie et la mélancolie m'habitent et je les accueille sans les combattre, ni lutter, à grand renfort de chansons de mariage, ou de Patrick Sebastien. Chez moi, c'est plutôt Radiohead qui tourne en boucle, groupe considéré comme le plus dépressif au monde…

Paradoxe musical

J'en ressens parfois de la tristesse, certes, mes larmes peuvent couler, mais aussi une forme d'osmose, de transcendance, d'émerveillement même. Une phase contemplative comme on est ému par la vue d'un sublime paysage. L'apaisement, le calme accompagnent l'écoute d'une musique triste, chez moi.

C'est aussi le résultat d'une étude scientifique récente, intitulée «Le paradoxe de la musique» qui évoque la tristesse, réalisée par deux chercheurs de l'université de Berlin, dont la principale conclusion est: nous écoutons de la musique triste pour nous sentir mieux.

Sur 722 participants du monde entier, ils en ont déduit qu' «écouter de la musique triste régulièrement est corrélée avec son potentiel à réguler des émotions négatives et à apporter une forme de consolation».

Un effet cathartique

Traiter le mal par le mal, par le biais de l'écoute de musiques tristes, ou de morceaux qui nous renvoient à un passé, une personne. Nous portons tous en nous des morceaux de musique qu'on ne peut dissocier d'une personne de notre vie, personne ayant marqué de son empreinte définitivement son écoute, par l'évocation du souvenir qui nous submerge.

Selon les auteurs de l'étude, les effets cathartiques et apaisants de la musique triste pourraient avoir une application concrète notamment dans le domaine de la musicothérapie.

D'après une autre étude, de l'université de Floride, qui est l'une des premières à examiner pourquoi les gens se tournent vers les musiques larmoyantes quand ils sont déjà en dépression, donc touchant essentiellement des personnes dépressives, les personnes souffrant de dépression écoutent de la musique triste car elles se sentent mieux en le faisant.

«Ils se sentaient vraiment mieux après avoir écouté cette musique triste», a déclaré le coauteur de l'étude, Jonathan Rottenberg, à WUSF News. Cette action semblait avoir des effets relaxants et apaisants. Un constat qui remet en question l'idée selon laquelle les personnes tristes écoutent de la musique non joyeuse pour se sentir encore plus mal, alors qu'il s'agit peut-être d'un mécanisme d'adaptation.

C'est bien de cela dont il pourrait s'agir. S'adapter à la douleur.