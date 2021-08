Ikea lance une bougie qui sent comme ses célèbres boulettes de viande

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN, USA Today

Outre ses fameux meubles en kit, Ikea est célèbre pour ses boulettes de viande suédoises servies dans les cafétérias de ses magasins. L'entreprise a désormais franchi une nouvelle étape, en transformant ces boulettes si appréciées de la clientèle en bougies parfumées.

Ikea a en effet décidé d'offrir ces bougies à l'odeur si particulière pour récompenser les membres du club de fidélité Ikea Family, dans le cadre d'une loterie destinée à célébrer le dixième anniversaire de ce programme, indique CNN. «Nous avons donné vie aux plus petites idées et aux plus grands rêves, ensemble. Célébrez une décennie inoubliable avec un tirage au sort, des cadeaux et des offres spéciales à l'occasion du dixième anniversaire d'Ikea Family.» L'entreprise espère ainsi inciter d'autres clients à souscrire à la carte de fidélité, qui donne accès à des offres spéciales, des récompenses et d'autres avantages.

Selon Ikea, 1.925 heureux gagnants pourront réclamer une des bougies parfumées à la viande, baptisées «Huvudroll», et ainsi laisser la douce odeur des boulettes embaumer leur intérieur. La bougie fait partie d'un ensemble de produits visant à recréer l'expérience sensorielle du magasin, un concept nommé «Store in a Box», précise USA Today. La chaîne d'ameublement n'a pas dévoilé quels autres produits sont offerts dans la box, mais a fait savoir qu'elle contiendrait certains des éléments les plus emblématiques d'Ikea.

Le marketing des boulettes

Selon l'enseigne d'origine suédoise, les boulettes de viande sont commercialisées depuis 1985. Ikea en vendrait plus d'un milliard chaque année. «C'est difficile de faire des affaires avec quelqu'un qui a le ventre vide», avait déclaré le fondateur de la marque, Ingvar Kamprad, décédé en 2018, pour expliquer la raison pour laquelle l'entreprise avait décidé d'ouvrir des restaurants dans ses magasins.

À lire aussi Derrière les chambres d'enfants Ikea, du bois coupé illégalement en Russie

Il y a quelques mois, quand les magasins étaient fermés pour cause de pandémie, la société a partagé sa recette de boulettes de viande pour que la clientèle puisse la reproduire à domicile (un indice: le secret réside dans la sauce à la crème). «Rester chez soi peut être difficile, mais nous voulons aider à faire en sorte que la vie de chacun soit un peu plus facile et plus agréable, avait alors fait valoir l'entreprise. Bon appétit, ou “smaklig måltid”, comme nous disons en Suède.»

En 2019, Ikea a annoncé travailler sur des boulettes végétariennes, qui «ressemblent à de la viande et en ont le goût, mais qui sont faites à partir de protéines végétales alternatives». Ikea a déclaré vouloir vendre ces boulettes végétariennes dans tous ses restaurants de par le monde.