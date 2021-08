En sept mois, le président de la COP26 a voyagé en avion dans trente pays différents

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Alok Sharma, le représentant du gouvernement britannique responsable de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques de cette année (COP26), a pris l'avion pour visiter une trentaine de pays ces sept derniers mois. La plupart de ses voyages ont eu lieu au début de l'année, quand les déplacements internationaux depuis la Grande-Bretagne étaient suspendus, précise le Guardian.

Nommé président de la COP26 en janvier, Alok Sharma, ancien secrétaire d'État britannique aux Affaires, à l'Énergie et à la Stratégie industrielle, a notamment visité le Brésil, l'Indonésie et le Kenya dès février. En mars, il s'est rendu en Inde, puis au Costa Rica, au Qatar et aux Émirats arabes unis. Le mois d'avril a été rythmé par des séjours en Asie de l'Est, avant de s'envoler pour le Bangladesh en juin, ont révélé les médias anglais.

321.000 kilomètres en avion, sans jamais se mettre en quarantaine

Le voyage aller-retour vers toutes les destinations où s'est rendu Alok Sharma s'étendrait sur une distance de plus de 321.000 kilomètres, environ huit fois le tour de la Terre. Rappelons que le secteur de l'aviation a produit 915 millions de tonnes de CO 2 en 2019, soit l'équivalent de 2% de toutes les émissions de CO 2 provoquées par l'humain. «Je comprends qu'il soit important de rencontrer les gens en personne, mais ça va trop loin, a dénoncé Jenny Jones, membre du parti écologiste, à propos de l'ancien ministre. Quand vous êtes en charge de la COP26, il est hypocrite de prendre autant l'avion.»

De plus, l'homme politique n'a jamais eu à s'isoler après ses voyages pour empêcher la propagation du Covid-19, bien que six des pays visités figuraient sur la «liste rouge» du gouvernement. En tant que «fonctionnaire de la Couronne», il avait le droit d'être exempté de toute restriction de déplacement.

Le gouvernement du Premier ministre Boris Johnson a réagi via un porte-parole, qui a déclaré: «aider le monde à faire face à l'urgence climatique est une priorité pour le gouvernement. Les réunions virtuelles jouent un rôle important, mais les réunions en face à face sont la clé du succès des négociations sur le climat et sont essentielles pour comprendre les opportunités et les défis auxquels les autres pays sont confrontés.»

Interviewé par le Guardian en juillet, Alok Sharma avait expliqué que «nous devons tous jouer notre rôle» pour prendre des mesures pour lutter contre la crise climatique, encourageant les petits gestes qui peuvent faire la différence. Le Royaume-Uni accueillera la COP26 à Glasgow en novembre. C'est la première fois depuis la conférence de Paris (COP21) en 2015 que les pays se fixeront de nouveaux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.