Pourquoi vous devez éviter d'essayer le miel congelé en vogue sur TikTok

Il y a une nouvelle tendance virale sur TikTok: manger du miel congelé. Cette recette très sucrée consiste en une bonne dose de miel congelé dans une bouteille en plastique, de sorte qu'il s'écoule avec la consistance du verre soufflé. On peut alors le lécher comme une sucette ou le croquer comme un bonbon un peu gluant. Certains y ajoutent même du sirop de maïs, un liquide utilisé comme édulcorant dans les confiseries, pour rendre le nectar moins dense et idéal à extraire de la bouteille.

Depuis plusieurs mois, des YouTubers avaient déjà lancé cette mode en faisant des vidéos ASMR de miel congelé, afin de créer des atmosphères sonores agréables grâce au craquement de la matière gelée. Mais on ne sait pas très bien comment cette tendance est apparue sur TikTok. Le hashtag #FrozenHoney est pourtant devenu viral, avec des milliers de vidéos qui accumulent plus de 600 millions de vues, tandis que #FrozenHoneyChallenge compte plus de 80 millions de vues, précise Vice.

Une recette qui favorise les problèmes digestifs

À première vue, il n'y a rien de mal à ingurgiter tout ce miel. Mais les professionnels de santé sont très préoccupés par les conséquences que peuvent avoir ces grosses doses de miel congelé. «Il est clair que si les adolescents en consomment trop, cela pourrait être problématique», déclare Lisa Young, spécialiste de la nutrition à l'Université de New York, à NBC News. Les TikTokers qui ont gagné des vues en fabriquant et en dégustant à plusieurs reprises différents mélanges gelés et sucrés risquent, entre autres, de prendre du poids ou de souffrir de troubles de l'alimentation.

Les nutritionnistes et les dentistes mettent donc en garde contre cette tendance, soulignant que la consommation de grandes quantités de miel congelé pourrait entraîner des problèmes digestifs, des caries, et d'autres soucis de santé. «Le miel est un édulcorant naturel et présente de nombreux avantages pour la santé, mais conservé à une température d'environ -4°C, il est susceptible de créer des problèmes tels que des ballonnements et des diarrhées quand on le consomme», explique l'expert en bien-être Neeha Nagpal.

Selon les professionnels, manger plus d'un cinquième d'une bouteille peut constituer une surcharge en sucre. «Le miel est une excellente chose, mais l'utiliser pour attirer l'attention de beaucoup de followers et le consommer en quantités excessives est une folie», prévient Kristin Kirkpatrick, diététicienne à la Cleveland Clinic.

D'ailleurs, cette ruée vers le sucre semble déjà avoir eu des effets négatifs chez les jeunes consommateurs. Plusieurs utilisateurs de TikTok ont admis que le miel congelé les avait rendus malades et certains ont plaisanté en disant qu'ils avaient besoin d'un lavage d'estomac. «Si vous essayez cette tendance de temps en temps et que vous avez mal au ventre –juste parce que tout le monde le fait– soyez indépendants, vous n'êtes pas obligés de le faire», suggère Lisa Young.