Un pianiste d'aéroport reçoit le plus gros don de sa vie après une rencontre inattendue

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur ABC News

Dans un bar du hall A de l'aéroport Hartsfield-Jackson d'Atlanta, du lundi au vendredi, un pianiste joue des morceaux pour le bonheur des passagers. De temps en temps, on lui donne quelques pièces. Mais récemment, Tonee «Valentine» Carter, âgé de 66 ans, a reçu le plus gros don de sa vie, raconte ABC News.

Le 21 juillet, Carlos Whittaker, auteur du livre Enter Wild, rentrait chez lui à Nashville, dans le Tennessee, lorsqu'il a aperçu Carter au piano-bar. «Ma conférence à Memphis a été annulée donc j'ai dû retourner chez moi. C'est pourquoi j'étais à Atlanta pendant une heure et demie», explique Carlos, 47 ans. Il se souvient avoir vu Tonee exceller dans une performance alors que peu de gens lui prêtaient attention. Le passager a donc décidé de s'asseoir et de l'écouter jouer, avant de lui faire une énorme surprise.

Une rencontre en or

«Avant, j'étais musicien aussi, relate le conférencier. Je faisais les premières parties lors des concerts de groupes de musique et personne ne me remarquait vraiment. Alors quand j'ai vu que personne n'écoutait ce pianiste, j'ai voulu lui montrer que j'étais là et que quelqu'un le remarquait.» Après avoir été ému par sa musique, Carlos s'est approché de Tonee pour lui parler et apprendre à le connaître. Les deux hommes ont partagé leurs histoires entre deux morceaux de piano, jusqu'à ce que Carlos ait une idée: faire à Carter le plus gros don de sa vie.

Suivi par plus de 200.000 followers sur Instagram, l'auteur a pu faire appel à sa communauté pour récolter de l'argent. Alors qu'il s'attendait à rassembler environ 2.000 euros, ce sont 8.450 euros qui ont été donnés en trente minutes. Il a évidemment filmé la réaction de Tonee et a partagé sur le réseau la vidéo dans laquelle on voit le pianiste se mettre à pleurer. «Je n'y croyais pas. Mais c'était bien réel», confie Tonee.

À lire aussi Les douze notes du piano n'y sont pas par hasard

Puis, alors que Carlos allait embarquer, il a demandé à sa communauté de continuer les dons si elle le pouvait. Lorsqu'il a atterri à Nashville, le montant s'élevait à 21.000 euros. Et quand il est arrivé chez lui, cela avait atteint les 37.000. En une journée, Tonee a reçu 51.100 euros, plus que tout ce qu'il avait pu recevoir en treize ans de piano à l'aéroport.

Très ému, le pianiste de 66 ans, atteint d'une maladie aux reins, a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de garder tout cet argent pour lui et qu'il voulait l'utiliser pour aider les autres. Il compte notamment faire des dons trimestriels à l'American Kidney Foundation. Concernant sa relation avec Carlos Whittaker, les deux hommes sont restés en contact permanent, que ce soit par messages ou appels téléphoniques. «Nous ne sommes pas des amis, commente Tonee. Nous sommes une famille désormais.»