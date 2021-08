En Corse, La Villa près de Calvi: un délicieux Relais & Châteaux sur la mer

Temps de lecture: 7 min

Jean-Pierre Pinelli, le créateur de cet hôtel aux cinq piscines dont une couverte, est un enfant du pays, il est né dans un village de l'arrière-pays de la Balagne verte et montagneuse.

À La Villa Calvi, une des cinq piscines. | La Villa Calvi

À la fin des années 1990, il se rend acquéreur d'un terrain vague de 3.000 mètres carrés: un promontoire sur la Grande Bleue qu'il va métamorphoser en un hôtel-restaurant cinq étoiles en 1992 qui sera inscrit à la chaîne des Relais & Châteaux en 1995 –quatre établissements admis en Corse, on pourrait en élire plus.

À La Villa Calvi, une chambre. | La Villa Calvi

Ce sera La Villa de deux étages et ses dépendances, vue plongeante sur la mer et la sublime citadelle datant du XIIe siècle, la Corse des côtes à son meilleur.

En 2018, il a réalisé la rénovation totale des quarante-huit chambres et suites, du restaurant ainsi que des villas privées. Un rêve de pierres et d'architecture sur les hauteurs de la ville surplombée par Notre-Dame de la Serra, lieu de culte et de découverte au panorama époustouflant, inoubliable.

La Villa Calvi vue du ciel. | La Villa Calvi

L'investisseur corse à l'esprit délié est un bâtisseur, il sait ce qu'il veut côté bâtiment, il a dessiné les plans de La Villa, les salons, les terrasses, le jardin aux essences méditerranéennes où l'olivier règne en maître avec les cyprès, les pins parasol, le myrte, la lavande, le thym et les bassins de nage, des balcons sur la mer bleutée.

L'hôtel d'une vraie sobriété architecturale sera vite classé parmi les hôtels-restaurants les mieux fréquentés de l'île napoléonienne. C'est une villa chaleureuse sans tape à l'œil ouverte sur l'horizon et la citadelle de Calvi que les bons nageurs rejoignent à travers les eaux claires: voilà une maison d'hôtes à vocation hôtelière.

À La Villa Calvi, la terrasse du restaurant La Table by La Villa. | La Villa Calvi

En cela La Villa cinq étoiles des Pinelli et sa plage privée (quatre-vingts parasols), son restaurant face à la mer n'ont cessé de progresser en qualité et en clientèle: on vient chez le propriétaire simplement. Le père a donné des responsabilités et du pouvoir à sa fille Marion, la fée de Calvi, qui s'occupe de toute la partie artistique et de la décoration. Elle invite chaque année des artistes pour des expositions de photos, de tableaux ou encore de sculptures à la Vill'Art.

À La Villa Calvi, la salle du restaurant La Table by La Villa. | La Villa Calvi

En quelques années La Villa, «un complexe hôtelier» indique le Michelin en 2021, va devenir une destination privilégiée pour les amoureux de la Corse aux paysages et sites fabuleux. Jean-Pierre Pinelli a bien vu que le site majestueux de son hôtel de vacances distillait l'essence de l'Île de Beauté: la mer côtoie la chaîne de montagne du Monte Grosso qui culmine à plus de 2.000 mètres et La Villa qui semble ici depuis toujours s'inscrit à merveille dans l'environnement de la Haute-Corse.

«C'est cela qui en fait une sorte de couvent à l'élégance épurée pour un séjour reposant», indique le guide rouge 2021. Nombre de fidèles ne sortent jamais de La Villa sauf pour retrouver le sable fin de la plage et le soleil rayonnant. C'est la Corse du plaisir de vivre en vacances.

À La Villa Calvi, la Villa Contemporaine. | La Villa Calvi

Dès l'ouverture en 1990, le domaine si élégant a trouvé une excellente clientèle à majorité française, celle qui adore la Corse au destin chahuté. Le propriétaire et sa fille constatent à chaque saison estivale que la plupart des résidents ont un attachement particulier à la Corse, à son passé, à son histoire, à ses charmes: pas de vacances ailleurs! L'Île de Beauté attire en 2021 des visiteurs réguliers, abonnés à jamais à l'atmosphère locale.

Devenu un hôtelier-restaurateur à la tête d'un palace corse, Jean-Pierre Pinelli a recherché une cuisine noble à la hauteur de la classe de La Villa. La clientèle chic ne pouvait que se laisser séduire par une partition culinaire élaborée, de style marin et corse, car il y a un vrai répertoire gourmand sur l'île verte où l'huile d'olive est incomparable.

À La Villa Calvi, la Villa Prestige. | La Villa Calvi

En 1997, le propriétaire a placé aux fourneaux l'excellent Christophe Bacquié, un admirable saucier et un concepteur de plats mémorables: l'aïoli moderne, le gambon écarlate et la quintessence des têtes sont ses spécialités.

Grâce à ce Meilleur Ouvrier de France 2004, La Villa aura deux étoiles en 2007 et a frôlé la troisième: le guide aurait dû l'accorder, il la méritait amplement.

La Corse a besoin d'un chef trois étoiles, hélas les inspecteurs n'ont pas été à la hauteur. Regrets éternels?

Quelques années plus tard, en 2018, cet immense cuisinier bâti comme un athlète, obtiendra la troisième étoile à l'Hôtel du Castellet dans le Var, une aubaine pour les gourmets. Christophe Bacquié est l'un des plus merveilleux cuisiniers de France, il est regretté à La Villa.

En 2021, Jean-Pierre Pinelli a recruté Mylo Levin, un bon chef créateur passé par les cuisines du Jamin de Joël Robuchon puis à l'Hôtel Meurice, entre autres.

À Calvi, il est chapeauté par Christophe Saintagne, ancien directeur des cuisines du Plaza Athénée en 2010 et du Meurice en 2014 succédant à la star Yannick Alleno. C'est un maître attentif et créateur, il a beaucoup fait pour La Villa et ses gourmandises.

Mylo Levin à gauche sur la photo et Christophe Saintagne. | La Villa Calvi

Disons-le, la cuisine de Mylo plaît, et au dîner à la fraîche, il enchante tous les clients grâce aux poissons de la nuit pêchés par M. Hely, le seul pêcheur de Calvi, courageux capteur de chapons, de mérous, de pageots, de vives (pour la soupe de poissons) et autres bars de ligne guettés par les fins palais.

Le restaurant à ciel ouvert La Table by La Villa est à la hauteur du relais corse, du lieu de vie et de sérénité: la cuisine est de qualité et raffinée. Le dîner dans la douceur de la nuit est un beau moment de partage et de civilisation, il est attendu par tous les fidèles amateurs de rosé frais et de Bordeaux bien nés.

Les mets du chef Mylo Levin à la piscine et au restaurant

Les entrées

La soupe de poissons de roche, croûtons, rouille (24 euros)

La planche de charcuteries de Pierre-Louis Pistorozzi (28 euros)

Le pâté en croûte de volaille au foie gras, salade (24 euros)

Les tomates anciennes et burratina (18 euros)

La salade César sauce maison (22 euros)

Le club sandwich au poulet ou au thon (20 euros)

Le burger de cabillaud croustillant, sauce tartare (24 euros)

Les tagliatelles au pesto de basilic (22 euros)

Les pommes de terre croustillantes au paprika fumé (9 euros)

Les plats de la carte

Le pavé de mérou en soupe de poissons de roche et moules (42 euros)

La poitrine de cochon croustillante, bouillon, abricot (42 euros)

Les tagliatelles aux palourdes safranées (36 euros)

Le magret de canard au foin, girolles, sauce salmi (44 euros)

Les seiches sautées, aïoli à l'encre, polenta crémeuse (36 euros)

Le Saint-Pierre étuvé, beurre blanc fumé, poutargue et basilic (44 euros)

À La Table by La Villa, le Saint-Pierre étuvé, beurre blanc fumé, poutargue et basilic. | La Villa Calvi





Le filet de chapon de la baie au plat, tomates anciennes, citron confit (39 euros)

À La Table by La Villa, le filet de chapon de la baie au plat, tomates anciennes, citron confit. | La Villa Calvi

L'aubergine et poivrons moelleux, coulis de tomates, herbes, spécialité (29 euros)

La tarte Tatin aux oignons, figues, foie gras poêlé (34 euros)

Tous les légumes de l'été confits aux raisins, œuf au plat (25 euros)

Le tartare de poissons d'ici à l'huile d'agrumes, courgettes (29 euros)

Les desserts

La salade de fruits d'été (10 euros)

La tarte aux fraises, crème à la menthe corse Nepita (12 euros)

La verrine de poires pochées, crème au brocciu (12 euros)

La salade de figues aux épices douces, amandes, glace, un délice (18 euros)

À La Table by La Villa, les fraises et brocciu en vacherin, basilic. | La Villa Calvi

À la plage tout près, un rêve en bleu

À cinq minutes de La Villa, Jean-Pierre Pinelli offre aux résidents une pause marine sur le sable blond, au bord de la mer d'une clarté transparente. L'eau est rafraichissante et l'on a pied très loin.

C'est la Balagne des marins, yachts et des adorateurs de la Grande Bleue. Déjeuner et dîner italo-corses les pieds dans l'eau à La Villa Plage et farniente tout au long de la journée sur des matelas privés.

À La Villa Calvi, La Villa Plage. | La Villa Calvi

Les plats de la cheffe Eleonora Ianno à La Villa Plage

Les filets de maquereaux confits à l'huile d'olive corse (20 euros)

Le jambon de Parme de 24 mois, nage de melon (18 euros)

La burrata, concassée de tomates, gaspacho (19 euros)

La déclinaison de betteraves à l'avocat, coriandre, citron (16 euros)

L'assiette de charcuteries corses de la maison Albertini (22 euros)

Les gambas saisis à la plancha, poivrons, fenouil (38 euros)

Le tartare de veau corse, pommes frites, mesclun (28 euros)

L'excellent risotto Carnaroli aux crustacés, pêche, safran (28 euros)

Le burger de tartare au thon rouge, pêche locale, câpres (30 euros)

La pasta de la cheffe italienne

Les spaghetti sauce tomate et basilic al dente, parfait (18 euros)

Les Trofie (pâtes) artisanales, pommes de terre, pesto (19 euros)

Les viandes rouges du bon boucher Lesage, frites sur l'ardoise (26 euros)

Les desserts

Le tiramisu, le vrai (12 euros)

La tarte au citron meringuée déstructurée (11 euros)

Le financier au chocolat noir, huile d'olive corse (13 euros)

Les glaces, les sorbets (4,50 euros)

Vin corse Canarelli 2020 rosé au verre (11 euros), le meilleur de la viticulture corse.

À noter que le propriétaire Jean-Pierre Pinelli est un sérieux dégustateur de Bordeaux, la carte imposante propose une collection de bons crus comme le Château Sociando-Mallet 2013 à 90 euros, plus six millésimes. On vend à La Villa autant de vins de Gironde que de Corse.

Club sandwich à la piscine (20 euros), dîner en plein air sur la terrasse, suggestions du jour. Service amical et prévenant d'une grande maison à la française.

Chemin Notre-Dame de la Serra 20260 Calvi. Tél.: 04 95 65 10 10. Chambres à partir de 300 euros la nuit, excellent petit déjeuner compris. Le Spa propose un espace de soins personnalisés, massages, aromathérapie, yoga, fitness et deux hammams. Voiture à l'aéroport, 30 minutes de trajet.

À La Villa Calvi, le Spa. | La Villa Calvi