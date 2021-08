Sur Reddit, des passionnés de médicaments et drogues rares et anciennes

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vice

Il y a un an et demi, Nick, 24 ans, traînait sur le réseau social Reddit lorsqu'il est tombé sur une photo d'un tiroir rempli de vieux flacons, raconte Vice. Chaque bouteille, parfaitement intacte, contenait certains des opioïdes les plus rares et les plus anciens qu'il avait jamais vus.

«J'ai tout de suite voulu en savoir plus sur ces flacons d'opioïdes, se souvient Nick. Donc j'ai cliqué sur le lien r/ObscureDrugs et j'ai trouvé des centaines de photos d'autres collections folles, avec des médicaments dont je n'avais littéralement jamais entendu parler jusqu'à ce que je commence à lire et faire des recherches.» Peu de temps après, Nick avait commencé sa propre collection.

Préserver un héritage

«Mon premier objet était un flacon de phénobarbital, un barbiturique. Le suivant était une bouteille à moitié remplie d'opium authentique. Il sentait comme le parfum Opium d'Yves Saint Laurent.» Aujourd'hui, la collection de Nick est composée d'environ trente bouteilles. Et elle est loin d'être la plus grande du subreddit intitulé «Rare, Obsolete or Hard-To-Find Drugs». Nick fait partie de cette communauté en ligne qui passe son temps à chercher des médicaments rares, obsolètes ou difficiles à trouver et à les exposer en ligne. Créé en 2015, r/ObscureDrugs est un forum de discussion pour parler de médicaments particuliers: «Cela inclut les médicaments sur ordonnance, les drogues de la rue ou toute autre chose ayant un potentiel récréatif», précise le forum.

Au cours des deux dernières années, la page a connu une croissance exponentielle, passant de 3.000 à 17.000 membres. Les médicaments les plus communs partagés sur la page sont des sédatifs vintage, comme le méthaqualone. Et le graal se trouve sous l'étiquette «Major Stash». «Ok les gars, j'ai eu la chance de trouver ce petit paquet de vieux trucs allemands (Barbis, Librium, Codéine)», poste un utilisateur. Sur la photo, on voit un lot de médicaments d'époque, allant des boîtes d'analgésiques injectables à des pots de Reducdyn, un médicament obsolète utilisé pour traiter l'hépatite.

Si les informations détaillées à propos de drogues sont encouragées, les membres de la page ont pour interdiction de partager la provenance de leur collection –surtout si elles viennent d'un vendeur spécifique. En effet, sur ce subreddit, les règles sont strictes. Tous les membres doivent avoir plus de 18 ans et toute personne demandant d'acheter ou de vendre un médicament est immédiatement bannie.

«Beaucoup de personnes visitent notre subreddit dans l'espoir de trouver la source d'une drogue. Mais en tant que modérateurs, nous travaillons dur pour empêcher tout approvisionnement», explique Nick. Pour lui, la joie de collectionner ces médicaments réside aussi bien dans la préservation de l'héritage historique que dans le défi de trouver des spécimens rares. «Chaque fois que je trouve un nouvel objet, je sais que je préserve notre histoire pharmaceutique américaine pour les générations à venir, dit-il. Je sais que sans le dévouement de ces collectionneurs de subreddit, le monde ne pourrait peut-être jamais voir ces reliques.»