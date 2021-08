Les gaz tourbillonnants du Soleil le feraient «sonner comme une cloche»

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newsweek

Non, le Soleil ne fait pas que briller. Selon des astronomes, il «chante» en même temps qu'il tourne, en émettant des ondes de faible fréquence, qui provoqueraient des notes si elles ne se produisaient pas dans le vide interstellaire, où aucun son ne peut circuler. Des chercheurs du Max Planck Institute, spécialisé dans l'étude du système solaire, et de l'Université de Göttingen, en Allemagne, ont ainsi découvert «des notes de musique basses et profondes» en utilisant des données de la NASA.

«Le Soleil sonne comme une cloche», déclarent les scientifiques dans un communiqué. L'équipe explique avoir repéré «des mouvements tourbillonnants très lents» à la surface de l'astre, qui semblent liés à sa rotation sur lui-même en vingt-sept jours. Mais le Soleil n'étant pas solide, puisque constitué de gaz, ses différentes parties tournent à des vitesses distinctes. Ce phénomène, appelé «rotation différentielle», fait que les diverses régions du Soleil entrent en résonance les unes avec les autres, ce qui émet des vibrations à une vitesse régulière et prévisible, rapporte Newsweek.

Une découverte «très excitante»

«Toutes ces nouvelles oscillations que nous observons sur le Soleil sont fortement affectées par la rotation différentielle», indique le scientifique Damien Fournier. Afin de mieux comprendre l'origine des vibrations «musicales», l'équipe a comparé les données d'observation de la NASA, qui montrent d'immenses mouvements de matière solaire, à des modèles informatiques. «Les modèles nous permettent d'observer l'intérieur du Soleil et de déterminer la structure tridimensionnelle complète des oscillations», précise un autre chercheur, Yuto Bekki.

Laurent Gizon, auteur principal de l'étude publiée dans la revue Astronomy and Astrophysics, a déclaré que cette découverte était «très enthousiasmante» puisqu'elle permet de calculer de nouvelles données et d'aller plus loin dans les recherches.

Des scientifiques avaient déjà découvert des sons plus aigus provenant de notre étoile dans les années 1960. Ces vibrations étaient plus rapides car elles étaient issues de périodes d'environ cinq minutes, et non vingt-sept jours. Les turbulences gazeuses près de la surface du Soleil créent ces «oscillations» acoustiques plus courtes. En surveillant ce phénomène, les scientifiques ont réussi au fil des ans à cartographier la rotation des gaz solaires, aussi bien à la surface qu'à l'intérieur de l'étoile.

«Ces oscillations de cinq minutes sont continuellement observées par des télescopes terrestres et des observatoires spatiaux depuis les milieu des années 1990, expliquent les astronomes. Elles ont été utilisées avec succès par les hélioséismologues pour en apprendre plus sur la structure interne et les dynamiques de notre étoile, tout comme les sismologues apprennent à connaître l'intérieur de la Terre en étudiant les tremblements de terre.»