Une Américaine bat le record du monde d'ouverture buccale

Repéré sur CNN

Une star de TikTok vient de prouver qu'elle était littéralement la plus grande gueule des réseaux sociaux, rapporte CNN.

Le Guinness World Records a confirmé que l'Américaine Samantha Ramsdell, originaire du Connecticut, détenait le record de la plus grande ouverture buccale au monde pour une femme. Sa bouche mesure en effet 6,56 centimètres. Mesurée en diagonale, elle atteint 10 centimètres.

Un complexe devenu un atout

Samantha a toujours su qu'elle avait une très grande bouche, mais ce n'est que lorsque «les enfants de TikTok» lui ont fait remarquer que sa bouche mesurait une taille record qu'elle a été encouragée à se renseigner auprès du Guinness. «Je n'aurais jamais pensé qu'il serait possible d'être si connue grâce à ma bouche», a-t-elle commenté.

Parmi ses vidéos partagées sur TikTok, on la retrouve en train de remplir sa bouche de trois donuts, un exploit après une précédente vidéo où elle réalisait le défi d'en manger deux à la fois.

Malheureusement, sa grande bouche n'a pas toujours été une bénédiction pour Samantha. Elle raconte que durant son enfance, elle a subi de nombreuses moqueries à cause de cette particularité. Désormais âgée de 31 ans, Samantha joue totalement de sa caractéristique étonnante pour le plus grand bonheur de ses 1,7 million de followers sur TikTok.

Alors qu'elle avait toujours voulu la cacher car il s'agissait de son complexe principal, Samantha décrit désormais sa bouche comme «une des meilleures parties d'elle-même». «C'est une sorte de super-pouvoir. C'est ce qui me rend unique et spéciale. Tout le monde devrait célébrer ce qui nous rend différent.» À l'avenir, Samantha espère avoir un jour son propre spectacle, pour montrer ses talents d'humour et de chant.