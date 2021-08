Quel est l'hommage rendu par les bouquets de fleurs des JO de Tokyo?

«C'est la pire frustration de toute ma vie»: le goût amer du faux départ en athlétisme

Depuis 2010, tout faux départ est sanctionné d'une disqualification en athlétisme. Une règle impitoyable qui peut briser les rêves olympiques d'un athlète en quelques millièmes de seconde.

Juliette Mansour et Irène Ahmadi et Emeline Burckel et Inès de Rousiers et Pierre Garrigues et Maxime Ducher — 31 juillet 2021 — Temps de lecture : 8 min