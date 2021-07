Les employés d'Elon Musk doivent dire aux clients qu'il est «génial» et «inspirant»

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Futurism, TechCrunch

Si vous faites un tour sur Loop, le système de transport par tunnel souterrain d'Elon Musk à Las Vegas, il se peut qu'on vous dresse un étrange portrait un peu trop étincelant de l'énigmatique multimilliardaire pendant votre voyage. En effet, l'entreprise fournit aux chauffeurs un script pensé pour les aider à répondre aux questions des passagers, selon des documents obtenus par TechCrunch.

La plupart du temps, les réponses toutes prêtes sont conçues pour mettre fin à la conversation aussi rapidement que possible… Mais pas avant d'avoir encensé le fondateur Elon Musk, avec des compliments soulignant à quel point il est génial, inspirant et motivant. Ce n'est finalement qu'un nouvel exemple de ce qui serait une stratégie assez déconcertante de la part de n'importe quelle autre entreprise, mais qui n'a rien d'exceptionnel dans le monde farfelu d'Elon Musk, ironise Futurism.

La plupart des commentaires scénarisés sont faits pour rassurer les passagers et minimiser les incidents. Par exemple, si quelqu'un demande au chauffeur depuis combien de temps il travaille pour la société, il est censé dire «Assez longtemps pour bien connaître ces tunnels!».

«La fascination du public pour notre fondateur est inévitable»

Mais le langage devient très spécifique, et visiblement enthousiaste, quand les clients en viennent à parler d'Elon Musk, sa manière de gérer l'entreprise, ou ses frasques innombrables. Toute question sur le richissime patron doit être accueillie par une réponse contenant «il est génial», ou «inspirant», ou «motivant». Et les questions suivantes recevront une des nombreuses répliques soigneusement élaborées afin d'éviter toute critique.

«Cette catégorie de questions est extrêmement courante et extrêmement sensible, indique le document, selon TechCrunch. La fascination du public pour notre fondateur est inévitable et pourrait dominer la conversation. Soyez aussi bref que possible, et faites de votre mieux pour mettre fin à ce genre de conversation. Si les passagers continuent d'insister sur le sujet, répondez poliment “Je suis désolé, mais je ne peux vraiment pas faire de commentaire” et changez de sujet.»

Si un client demande à quoi cela ressemble de travailler pour Elon Musk, les chauffeurs doivent répondre: «Ouais, c'est un super dirigeant! Il nous motive à faire du bon travail.» Posez une question sur les tweets un peu fous du milliardaire, et les employés sont censés dire «Elon est un personnage public. Nous sommes juste là pour vous proposer une super expérience de transport!»

Toute autre mention des nombreuses controverses d'Elon Musk, ou question un peu acerbe sur le fait qu'il serait difficile de travailler avec lui, doit recevoir une explication du type: «Je n'ai pas eu connaissance de cela, ça n'a pas été mon expérience.» En fin de compte, c'est une stratégie un peu étrange pour protéger l'image d'un homme qui ne semble pas particulièrement intéressé par le fait d'éviter la controverse et le scandale.