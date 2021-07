Un ultra-trail de luxe à 18.200 euros devient l'une des courses les plus chères au monde

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Les coureurs d'ultra-trails ont l'habitude de vivre à la dure: traverser des terrains difficiles et isolés, dormir dans des sacs de couchage au bord de sentiers boueux. Mais le nouvel ultra-trail qui vient d'être lancé propose aux coureurs un luxe que peu de gens peuvent s'offrir: majordomes, bassins d'hydrothérapie et chefs étoilés au Michelin. La Highland Kings Ultra est une course de quatre jours sur 193 kilomètres, sur la côte ouest de l'Écosse, dont le coût de l'inscription s'élève à 18.200 euros par participant. À titre de comparaison, une course similaire, telle que la West Highland Way Race (153 kilomètres), coûte 141 euros.

L'entreprise Primal Adventures, qui organise la Highland Kings Ultra, décrit le parcours comme «l'expérience d'ultra-run la plus exclusive et luxueuse sur Terre». La directrice de la course, Rebecca Silva, a expliqué à BBC Scotland que l'idée était que les participants puissent «courir comme des guerriers, mais récupérer comme des rois».

Préparation personnalisée

«L'aspect luxueux la rend très différente des autres courses, a-t-elle déclaré. Elle s'adresse aux professionnels qui peuvent se l'offrir, qui recherchent une sensation d'aventures, mais qui veulent un côté luxueux, en-dehors des sentiers battus, dans la nature et pas dans les endroits typiques que les gens visitent.» Elle ajoute que les quarante coureurs recevront un programme d'entraînement personnalisé dans les mois précédant la course, dont le départ est prévu en avril 2022.

«Ils effectueront des tests de composition de la sueur dans le laboratoire le plus proche de chez eux, pour que nous sachions de quelle manière alimenter leur corps, précise Rebecca Silva. Il y aura des visioconférences avec des médecins et des psychologues. Nous les aiderons à se préparer à l'avance le temps d'une aventure de sept mois qui mènera à l'événement, afin qu'ils soient prêts au moment du lancement de la course, qui est une première mondiale.» Les coureurs pourront discuter avec le champion mondial d'ultra-trail Jon Albo et recevoir un coaching personnel de la part d'Anna-Marie Watson, ancienne militaire spécialisée dans l'ultra-running.

La seule course à coûter plus cher que la Highland Kings Ultra est le World Marathon Challenge: sept marathons sur sept continents, pour une inscription entre 39.900 et 42.000 euros. On peut également citer une course de onze jours dans l'Antarctique, The Last Desert, pour près de 11.000 euros, ou bien la Antarctic Ice, quasiment 16.000 euros pour 100 kilomètres au pôle Sud, qui inclut notamment un vol depuis le Chili.

Les participants finiront leur course par une nuit dans un camping de luxe, accompagnée d'un dîner cuisiné par des chefs étoilés. Ian Beattie, directeur de la West Highland Way Race, n'est pas entièrement convaincu par ce concept. «Il sera intéressant de voir s'il y a une demande pour cet événement», commente-t-il. Il précise que les courses organisées par des groupes de course et/ou des coureurs expérimentés sont beaucoup moins chères en raison du nombre de bénévoles impliqués.