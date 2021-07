Un jeu vidéo où il faut venir en aide à Adolf Hitler fait scandale

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newsweek

Un jeu vidéo dans lequel les joueurs peuvent empêcher l'Holocauste en utilisant la psychologie pour «soigner Hitler» suscite l'indignation. Ce jeu indépendant controversé nommé «Heal Hitler» (littéralement «guérir Hitler», mais qui rappelle un peu trop le salut nazi «Heil Hitler») place le joueur dans la peau du psychologue du dictateur allemand en 1925. Il a été lancé sur Steam, une boutique numérique populaire de jeux vidéo, la semaine dernière, rapporte Newsweek.

La description de «Heal Hitler» est la suivante: «Vous êtes le psychologue d'Hitler en 1925. Diagnostiquez ses complexes en utilisant à la fois les psychothérapies jungienne et freudienne et tentez de le soigner. Résolvez les traumatismes d'Hitler et évitez la catastrophe grâce à la thérapie et la psychologie. Réussissez et vous empêcherez la guerre et l'Holocauste.»

«Vous pourriez vous aussi devenir quelqu'un comme Hitler»

Une autre description indique: «Hitler était aussi un être humain, comme vous. Si vous vous éloignez de lui en le déshumanisant et en faisant de lui un monstre, vous vous faites du mal psychologiquement. Afin de développer votre part d'ombre, vous devez prendre conscience et admettre que, si les circonstances s'y prêtent, vous pourriez vous aussi devenir quelqu'un comme Hitler. Nous sommes à la fois bons et mauvais. Et si nous ne sommes pas capables d'admettre que quelqu'un comme Hitler pourrait revenir, nous serons condamnés à répéter l'histoire.»

Le développeur Jon Aegis a fermement nié faire l'apologie du nazisme et a déclaré avoir mené des recherches sur des rapports psychologiques ainsi que des récits de personnes ayant rencontré le dictateur, avant de créer le jeu, disponible à la vente sur Steam depuis le 22 juillet. Cette immense plateforme en ligne permet aux développeurs d'atteindre jusqu'à 120 millions d'utilisateurs actifs par mois.

Le développeur indépendant a fait la promotion du jeu et a tenté d'attirer les gens sur sa page en partageant des liens dans plusieurs groupes sur le site de discussion Reddit. Dans un communiqué, Jon Aegis a déclaré: «Après trois mois de travail, j'ai finalement sorti mon jeu psychologique pour PC, Heal Hitler, où vous tentez de résoudre les traumatismes d'Hitler pour éviter la catastrophe via une thérapie et les psychologiques jungienne et freudienne.»

Si certains utilisateurs étaient intéressés par le principe, d'autres ont été scandalisés. «C'est offensant et bizarre. Ça témoigne d'un manque total d'expérience personnelle avec la Shoah», a déclaré un utilisateur de Reddit. «Je l'ai dit la dernière fois que vous avez posté: ce jeu est de très mauvais goût et c'est une mauvaise idée», a ajouté un autre. «Je me fous des traumatismes d'enfance d'Hitler, a commenté un troisième utilisateur. Vous devriez plutôt vous intéresser à ses victimes.»