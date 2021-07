Que se passerait-il si les athlètes olympiques se remettaient à concourir nus?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

La légende grecque antique raconte qu'en 720 avant J.-C., un athlète olympique nommé Orsippos de Mégare participait à la course de 185 m lorsque son pagne a glissé. Plutôt que de s'arrêter pour cacher sa honte, Orsippos a sprinté et remporté la course, tout nu.

Quand les Jeux olympiques ont été relancés à l'époque moderne, en 1896, les mœurs avaient changé. Les organisateurs n'ont même pas considéré remettre au goût du jour la tradition grecque des compétitions nues. «Et si les Jeux de Tokyo, déjà très particuliers, prenaient un tournant encore plus inhabituel en réinstaurant la nudité olympique grecque originelle?», se demande BBC. Bien que personne ne prenne réellement au sérieux cette possibilité, l'idée soulève des questions intéressantes à propos de la performance athlétique, des normes culturelles ou du sexisme. En effet, si certains vêtements de sport ont un réel intérêt –maintenir la poitrine des femmes ou les parties génitales des hommes– leur contribution dans la performance athlétique est moins claire.

D'après Olga Troykinov, professeure d'ingénierie basée sur l'humain à l'université RMIT de Melbourne, le vêtement a plusieurs utilités pour les athlètes. Tout d'abord, il uniformise le corps et permet à la puissance des muscles d'être mieux dirigée vers la tâche qu'ils doivent accomplir. Par exemple, les ceintures d'haltérophilie peuvent être utiles pour stabiliser les muscles d'un athlète afin qu'il puisse concentrer toute son énergie vers le travail qu'il effectue.

Les effets physiques et psychologiques

Des tissus très lisses peuvent également réduire la résistance que rencontre le corps lorsqu'il se déplace dans l'air ou dans l'eau, une aubaine pour de nombreux types de sports où la vitesse est la clé pour réussir. Par exemple, en plus de se raser les jambes, les cyclistes peuvent aussi bénéficier de vêtements ajustés, avec des zones rugueuses stratégiquement placées pour créer un sillage bien précis derrière eux.

Mais surtout, concourir nu aurait une influence sur le type de personnes autorisé à se rendre aux JO. Les pays les plus conservateurs pourraient par exemple interdire la compétition à leurs athlètes. Aussi, cela soulèverait des questions légales et éthiques si des mineurs devaient également concourir nus. Quant aux athlètes féminines et transgenres, selon Ruth Barcan, professeure agrégée d'études de genre à l'université de Sydney, ils feraient «inévitablement» face à davantage de jugements que leurs homologues masculins cisgenres. Malheureusement, de nombreux précédents le prouvent.

Enfin, les effets psychologiques d'une compétition nue atteignent évidemment davantage les athlètes que les conséquences proprement physiques. «Imaginez-vous en train de filtrer les millions de commentaires émis à propos des parties les plus intimes de votre corps», pointe Ruth Barcan. En effet, en prenant en compte ces contraintes, les gagnants des premiers JO nus étaient peut-être non pas les plus performants, mais ceux les plus aptes à canaliser l'état d'esprit de la Grèce antique.