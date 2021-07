Une appli météo vous alerte lorsque les températures peuvent vous faire mourir de chaud

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Futurism, Gizmodo

L'application Carrot Weather, célèbre aux États-Unis pour pimenter ses bulletins météo avec des blagues sardoniques, vient de mettre en place une nouvelle mise à jour: l'appli vous prévient désormais quand il fait tellement chaud qu'aller dehors pourrait tout simplement vous faire tomber raide mort.

Dorénavant, Carrot inclut donc un nouvel indice de température, celui du thermomètre mouillé, ou température humide, une mesure basée principalement sur la chaleur et l'humidité. Quand les indicateurs atteignent un certain niveau, le corps humain perd sa capacité à se refroidir lui-même et risque de ne plus fonctionner, pour dire les choses simplement.

Cette mesure climatique essentielle, prise par un thermomètre recouvert d'un tissu humide, détermine donc les conditions auxquelles notre corps peut résister. Alors même si Carrot s'amuse à faire des blagues irrévérencieuses sur la disparition des ours polaires en cas de chaleur extrême, sa nouvelle alerte «température humide» pourrait très bien sauver des vies, indique Futurism.

De plus en plus de décès liés à des températures humides élevées

Ces dernières décennies, on a recensé des milliers de cas où la température humide a été mortelle, mais la fréquence de ces décès n'a cessé d'augmenter au cours des dernières années, dans plusieurs régions du globe. Il s'agit très certainement d'un symptôme des ravages du changement climatique provoqué par nos activités.

Quand la chaleur et l'humidité sont trop élevées, notre transpiration ne peut plus s'évaporer, ce qui signifie que le corps n'est plus capable de se refroidir naturellement. Lorsque la température humide atteint 80 degrés Fahrenheit, soit 26,7°C, travailler au soleil pendant une demi-heure peut mettre le corps humain en grand danger, précise Gizmodo. À partir de 35°C en température humide, vos organes commenceront à lâcher et les gens risquent de mourir en quelques heures, ont averti les scientifiques.

«Même s'ils sont en parfaite santé, même s'ils sont assis à l'ombre, même s'ils portent des vêtements qui en principe facilitent la transpiration, et même s'ils ont une réserve d'eau inépuisable, précise Radley Horton, spécialiste de l'environnement à l'université de Columbia. S'il y a suffisamment d'humidité dans l'air, il est thermodynamiquement impossible d'empêcher le corps de surchauffer.»

«C'est terrible ce qui arrive à la planète, mais j'espère que Carrot peut faire la différence en aidant les gens à mieux suivre ce qui se passe exactement», a déclaré Brian Mueller, le développeur de Carrot Weather. Il estime que son application peut maintenant avertir les utilisateurs en leur indiquant s'ils peuvent sortir en toute sécurité, et en montrant comment la crise climatique modifie déjà la météo de manière dangereuse, voire mortelle.