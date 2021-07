Pourquoi la fusée de Jeff Bezos ressemble-t-elle autant à une bite?

Temps de lecture: 3 min

Cela n'aurait échappé à personne, la fusée qui a conduit Jeff Bezos dans l'espace ressemble... à un pénis. Cette ressemblance est d'ailleurs si frappante qu'elle a inspiré à l'humoriste Jon Stewart un sketch très hollywoodien pour annoncer sa prochaine émission sur Apple TV+, «The Problem With Jon Stewart»:

Sorry for the aborted launch!!! I’m a bad twitterer.

Enjoy this small step for man! pic.twitter.com/6gBHHJLByQ — Jon Stewart (@jonstewart) July 20, 2021

«Mes excuses pour le lancement raté!!! Je suis un très mauvais twitto. Cadeau: un petit pas pour l'homme…»

Afin de comprendre pourquoi la fusée de Jeff Bezos ressemble à ce point à un organe sexuel masculin géant en érection, nous avons décidé de nous adresser à Daniel Ramspacher, ingénieur en aérospatiale au Goddard Space Center de la NASA. Ce dernier nous a toutefois demandé de bien préciser qu'il ne parlait pas au nom de son employeur. Notre conversation a été éditée et condensée pour plus de clarté.

Matthew Dessem: Allons droit au but. Pourquoi la fusée de Jeff Bezos a-t-elle à ce point la forme d'un pénis?

Daniel Ramspacher: Eh bien, très honnêtement, il y a beaucoup de raisons à cela. Ce que je veux dire, c'est que, évidemment, la plupart des fusées ont, de toute façon, une forme phallique. Pour celle-ci en particulier, ils ont adopté l'approche de quasiment tous les programmes spatiaux commerciaux, où ils vont en suborbital. Ils ne vont pas totalement en orbite, un peu comme ce qu'on faisait à la NASA dans les années 1960. Par conséquent, la fusée est relativement petite. Tout ce qui se fait dans notre secteur repose plus ou moins sur ce qui s'est fait auparavant. C'est un peu «Bon, comment on a fait avant? Qu'est-ce qu'on peut changer? Comment pourrait-on réduire les risques ou réduire les coûts?». C'est pour ça que cette fusée est… comme ça.

Vous voulez dire qu'il y a toute une histoire de formes dans le domaine des fusées qui a conduit vers celle de Bezos? J'ai pourtant l'impression qu'elle est particulière.

Non. Enfin, dans ce cas précis, la fusée spéciale, c'était la New Shepard. La New Glenn, qui sera leur prochain lanceur, est beaucoup plus large et a été conçue spécifiquement pour la capsule que l'on a pu voir montée au sommet de la New Shepard.

D'où le gland.

Donc, voilà, si le bout, la capsule, est un peu plus large, c'est parce que la prochaine version du lanceur, de la fusée, sera plus large. Si vous regardez une fusée, en fin de compte, il s'agit surtout d'un tas de containers empilés les uns sur les autres. En gros, c'est principalement ça. Une pile de containers avec un peu d'ordinateurs et des moteurs à la base. Sachant qu'ils n'iraient pas jusqu'à l'orbite, ils ont décidé de la taille des containers en conséquence, d'où un diamètre relativement petit. La capsule, en revanche, a été conçue par rapport à la prochaine série de fusées. Ils voulaient juste que les containers ne soient pas trop gros.

Ok, donc, ils ont réduit le diamètre de la fusée sans changer la taille de la capsule au sommet et c'est ce qui lui a donné cette forme si caractéristique.

Oui, malheureusement.

Quel conseil donneriez-vous à Bezos s'il souhaitait rendre la prochaine étape de son projet, qu'il s'agisse de la New Glenn ou d'autre chose, encore plus phallique?

Je ne ferais pas ça. À mon avis, ça ne ferait que compliquer les choses pour lui.

Quel avenir pour les fusées? Va-t-il y avoir de nouveaux développements qui vont faire que les fusées vont ressembler de plus en plus à des pénis?

Non. D'après moi, ça va de plus en plus ressembler à de longs tubes tout fins. À mon avis, c'est sans doute la fusée la plus phallique qu'il vous sera donné de voir dans toute votre vie.

Est-ce que vous pensez que, dans le domaine spatial, Bezos va rester comme l'homme qui a construit la fusée qui ressemblait le plus à une bite?

Je ne pense pas. Espérons qu'il rendra les voyages dans l'espace un peu plus abordables, plus faciles et moins chers.

Bien… deux visions de l'avenir qui s'opposent, donc.

Ouais.