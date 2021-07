Un Australien s'évade de sa quarantaine par la fenêtre

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

À l'aide d'une corde faite de draps, un Australien de 39 ans est descendu par la fenêtre de sa chambre d'hôtel située au quatrième étage afin de fuir une quarantaine imposée, indique CNN.

Arrivé en Australie-Occidentale en provenance de Brisbane, dans le Queensland, le lundi 19 juillet après-midi, le passager ne répondait pas aux exigences nécessaires pour entrer sur le territoire de cet État, qui applique actuellement des règles strictes aux frontières, selon un communiqué de la police locale. Il avait alors reçu l'ordre de quitter la région dans les quarante-huit heures et avait été placé dans un hôtel de quarantaine pour la nuit.

Des restrictions différentes selon les États

Refusant de retourner dans le Queensland, l'homme s'est enfui de l'hôtel après minuit, mais a tout de suite été arrêté et accusé de ne pas se conformer aux ordres et de fournir de fausses informations. La police a également indiqué que l'homme avait été testé négatif au Covid-19.

À lire aussi Kidnappé, un homme est condamné à une amende pour avoir rompu sa quarantaine liée au Covid

Cette évasion survient à un moment où l'Australie a du mal à enrayer l'épidémie locale du variant Delta, détecté sur l'île le 16 juin dernier. Désormais, des centaines de cas sont signalés chaque semaine en Nouvelle-Galles du Sud et une poignée dans les États voisins de Victoria et d'Australie-Méridionale. Plus de la moitié de la population australienne –26 millions d'habitants– est confinée dans ces trois États. Ailleurs dans le pays, des restrictions ont également été imposées pour freiner la propagation de Covid-19.

Quant aux frontières de l'Australie, elles sont fermées depuis l'année dernière à presque tous les étrangers. Les personnes autorisées à rentrer sur le territoire doivent tout de même payer des milliers de dollars pour réaliser une quarantaine de deux semaines dans un hôtel prévu à cet effet. Les places dans ces établissements étant gérées et limitées par l'État, moins de billets d'avion sont vendus et des milliers d'Australiens se plaignent d'avoir été exclus de leur pays.