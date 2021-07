Trois passagers coincés sur une montgolfière après la chute du pilote

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

Brian Boland et ses quatre passagers ont embarqué dans leur montgolfière ce jeudi 15 juillet dans l’après-midi afin d’effectuer un tour en ballon au-dessus du Vermont, l’une des excursions proposées par la Silver Maple Lodge, un hôtel de la région.

D’après le témoignage des passagers, alors que l’engin touchait le sol, le panier du ballon a basculé, éjectant l’un d’entre eux. En essayant de redresser le panier, Boland, un pilote chevronné de 72 ans, se serait retrouvé enchevêtré dans les mécanismes, alors que l’engin recommençait à s’envoler.

Piégé sous la nacelle, la police du Vermont a déclaré que Boland est tombé de son ballon et est décédé lors de sa chute. La situation est suffisamment dramatique comme cela, mais les trois passagers restant se sont donc retrouvés à flotter dans les airs sans personne pour diriger l’appareil.

À LIRE AUSSI Garçon disparu: Vous saurez tout sur le ballon

2,4 kilomètres à errer dans le ciel

D’après la police, la montgolfière a ensuite continué de dériver sur près de deux kilomètres et demi, jusqu’à sortir du Vermont. Le ballon a finalement fini sa course dans le New Hampshire voisin en s’échouant dans des arbres. Les passagers ont ensuite pu descendre sans blessure.

Brian Boland était un pilote talentueux, apprécié de ses voisins, qui construisait ses ballons expérimentaux entièrement lui-même. Il aura passé les trente dernières années de sa vie à Post Mills dans le Vermont, sur un aérodrome recouvert d’herbe, à offrir des tours en montgolfière aux touristes et à ses amis et voisins.

Dans un post Facebook d’hommage repéré par la CNN, Robert Willbanks, un autre pilote de ballon, écrit «Brian va nous manquer mais ne soyons pas en deuil, amis aéronautes, car nous nous sommes tous élevés pour embrasser le lever du soleil et flotter sur le souffle de Dieu. Paix à la famille et aux amis de Brian. Bon vent et atterrissage en douceur mon ami».