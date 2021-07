Les Anglais sont en pénurie d'équipements de camping

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

À cause des variants très contagieux et des campagnes de vaccination à la traîne, il est désormais clair que le rêve d'un été débarrassé du Covid-19 n'est bel et bien qu'un fantasme. Alors que la pandémie a porté un coup au portefeuille de nombreux foyers, des millions de vacanciers cherchent désormais des séjours peu onéreux et sans trop de risques liés au virus.

Quoi de mieux donc que le camping, qui permet enfin de prendre l'air sans avoir à échanger ses miasmes avec une foule d'autres touristes? Seulement, l'idée est si populaire qu'en Angleterre, les fournitures de camping sont en rupture de stock.

«Nous avons été surpris par nos performances, explique Chris Allen, le directeur de la branche camping de Decathlon UK. Cette année a été très forte, nous estimons même que c'est la meilleure de tous les temps pour le secteur.» Et ce, malgré une météo maussade outre-Manche.

Fournisseurs dépassés

D'après le Guardian, les ventes de tentes familiales entre avril et mi-juillet ont augmenté de 70% par rapport à la même période pré-pandémie. Doubles duvets, matelas gonflables, tout se vend mieux qu'avant, les réchauds ont carrément augmenté de 150%.

L'industrie est donc ravie, mais a du mal à suivre la cadence. Decathlon explique au Guardian que ses fournisseurs ne parviennent pas à se maintenir au même niveau que la demande, et l'enseigne sportive a dû se tourner vers de nouvelles marques afin de conserver des stocks.

Malgré ces efforts, un certain nombre d'articles, dont des tentes et des chaises de camping sont sold out dans presque tout le pays. Les fournisseurs sont pris en étaux entre la forte demande et les difficultés de production et d'acheminement liées au Covid-19 et au blocage du canal de Suez en mars dernier.

Ce ne sont pas ces déconvenues qui vont empêcher les Britanniques de profiter de leurs campagnes. Pitchup.com, une plateforme de réservation de lieux de camping, a précisé au Guardian que les réservations au Royaume-Uni ont augmenté de 233% par rapport à l'an dernier.