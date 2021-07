Où en est la vaccination dans le monde? Le point en deux graphiques

Temps de lecture: 2 min

À ce jour, les experts s'accordent sur le fait que, parallèlement aux gestes barrières, la vaccination reste le meilleur moyen de freiner la propagation du coronavirus SARS-CoV-2.

En Europe et ailleurs dans le monde, les gouvernements ont adopté différentes stratégies afin de vacciner leurs populations. Où en est-on aujourd'hui? Quels pays sont en avance? L'inégalité vaccinale est-elle aussi marquée qu'on l'affirme?

Afin de mieux apprécier la situation vaccinale au niveau mondial, nous mettons à disposition deux infographies produites et régulièrement actualisées par Our World in Data: une carte présentant les pourcentages de la population entièrement vaccinée et un graphique récapitulant les proportions des différents types de vaccins administrés, par pays.

Proportion de la population mondiale entièrement vaccinée

Ce pourcentage correspond, pour chaque pays, à la proportion de la population qui a reçu l'ensemble des doses prescrites par le protocole de vaccination. Cette information n'est disponible que pour les pays mettant à disposition des données distinguant l'administration de la première et de la seconde dose.

Les chiffres correspondent à la population totalement vaccinée au jour J, dans un pays donné. La liste déroulante située en haut à droite de la carte permet de focaliser l'aperçu sur les différents continents. Enfin, le curseur situé sous la carte vous permet de consulter les mois précédents, et ainsi de visualiser l'évolution de la vaccination dans le temps.



Doses de vaccin anti-Covid-19 administrées, par laboratoire

Les doses sont comptabilisées en tant que dose unique. Ces chiffres peuvent donc différer du nombre de personnes entièrement vaccinées, puisque certains vaccins nécessitent l'administration de plusieurs doses.

Pour afficher les données correspondant à un pays en particulier, cliquez sur le bouton «Change country» et tapez son nom.

