Il ne fera jamais 69° sur l'appli Météo d'Apple

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Verge

C'est bien sûr inenvisageable en degrés Celsius, sauf peut-être un jour, si la politique environnementale mondiale continue à être aussi inexistante. En tout cas, le journaliste Chaim Gartenberg a remarqué que dans certaines versions d'iOS (le système d'exploitation d'Apple), l'appli météo n'indiquait jamais une température de 69 degrés Fahrenheit (soit environ 20,5 degrés Celsius).

Dans un article écrit pour The Verge (mot qui, au passage, n'a pas du tout la même signification en anglais et en français), Gartenberg explique que d'après l'appli, il fait 68° dans certaines villes, 70° dans d'autres, mais que le nombre 69 n'apparaît jamais. Connu pour faire référence à une position sexuelle en raison de la symétrie centrale que contient son écriture, le 69 serait-il tabou, ou alors beaucoup trop cool, comme semblait l'indiquer cet article du New York Magazine?

Pour l'heure, impossible de déterminer s'il s'agit d'un simple bug, ou si Apple a volontairement proscrit ce nombre pour éviter toute blague graveleuse. Comme l'explique le journaliste, le nombre est toujours présent sur le site weather.com, qui fournit à l'application ses données météorologiques, ainsi que sur les widgets des appareils Apple (vous savez, ces bidules que l'on peut mettre en plus ou moins gros dans un coin de son écran afin d'avoir toujours un œil sur la météo ou les dernières news).

Pas le seul nombre porté disparu

Le doute est vraiment permis, d'autant que cette disparition du nombre 69 ne concerne que certaines versions d'iOS. Mais des utilisateurs et utilisatrices de Twitter ont peut-être trouvé une explication: et s'il s'agissait juste d'une histoire d'arrondi? Imaginons que les données de base exploitées par Apple soient en degrés Celsius. 20°C se convertit alors en 68°F (le résultat tombe juste), tandis que 21°C devient 69,8°F (qui est plus proche de 70 que de 69).

Cette thèse est tout à fait crédible, d'autant que le nombre 65 semble lui aussi manquer à l'appel, et qu'une explication similaire pourrait justifier cette disparition (18°C devient 64,4°F, tandis que 19°C devient 66,2°F). Mais l'explication officielle se fait toujours attendre...