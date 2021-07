Le dentifrice est-il vraiment utile?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The New Scientist

Vous l'utilisez deux à trois fois par jour par habitude depuis que vous êtes enfant. Mais vous êtes-vous déjà demandé si le dentifrice était réellement essentiel lors du brossage des dents? C'est la question qu'a posée The New Scientist à trois professionnels en dentisterie.

Pour Stephen Johnson, basé dans l'Oregon, les dentifrices ne contiennent pas tous du fluorure, ce minéral naturel qui aide à reminéraliser l'émail des dents. Leurs avantages se situent donc ailleurs. D'une part, le produit est légèrement abrasif, ce qui facilite l'élimination des taches, et il est constitué de tensioactifs qui, eux, aident à décoller les biofilms (mince couche formée par une communauté de microbes ou bactéries). D'autre part, on peut trouver dans le dentifrice des agents blanchissants, des modificateurs de texture ou encore des arômes qui ont vocation à agir comme des rafraîchisseurs d'haleine. «Si le fluorure est votre objectif, il existe des vernis au fluorure qui peuvent être appliqués dans un cabinet dentaire ou des dentifrices avec des niveaux de fluorure élevés, à acheter sur ordonnance», précise Stephen Johnson.

Une utilité qui ne fait pas l'unanimité

Aux Pays-Bas, le dentiste Tom Smits a un autre avis. «C'est la brosse à dents qui a le plus d'importance», affirme-t-il. Selon lui, hormis le fluorure, le dentifrice n'a d'utile que le goût qu'il laisse en bouche. «Les bactéries doivent être dans une couche d'au moins deux millimètres de profondeur avant d'être nuisibles. Et pour les atteindre, vous avez besoin d'une brosse à dents. Le dentifrice seul n'a aucun effet sur elles.»

Enfin, le dernier spécialiste interrogé, qui exerce en Belgique, confie qu'il porte une prothèse dentaire complète et qu'il n'a pas utilisé de dentifrice depuis dix ans. Il frotte simplement la prothèse avec une brosse à dents à poils durs et de l'eau, et il utilise une brosse à dents souple pour ses gencives. «Cela prend plus de temps que si j'utilisais du dentifrice, mais au moins, je n'en déverse pas dans les égouts (et par conséquent dans les océans), ce qui, à mon avis, est une bonne chose», témoigne-t-il.