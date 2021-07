Deux tiers des couples ont d'abord été des amis, d'après une étude

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Quand Harry rencontre Sally, il lui assure que les hommes et les femmes ne peuvent pas être amis, car le «sexe se met toujours en travers». Aurait-il raison? Une nouvelle étude indique qu'environ deux tiers des couples commencent d'abord par être amis et entretiennent une relation platonique pendant plusieurs mois avant d'entamer une relation amoureuse.

Alors que la rencontre fortuite de deux inconnus a fait l'objet de nombreux films et de plusieurs recherches sociologiques, on en sait moins sur le fait de choisir son ou sa partenaire, explique Danu Anthony Stinson, professeure au département de psychologie de l'Université de Victoria, au Canada. Avec ses coauteurs, elle a analysé les expériences de presque 1.900 adultes volontaires et étudiants de l'université, rapporte The Guardian. Ils leur ont demandé s'ils avaient été amis avec leur partenaire actuel, avant leur relation amoureuse.

La plupart des participants (68%) ont déclaré que leur relation romantique actuelle, ou la plus récente, avait débuté par une amitié, qu'importent le sexe, l'âge, le niveau d'éducation ou le groupe ethnique. Le taux était encore plus élevé chez les 20-30 ans et parmi les communautés LGBT+, où 85% des participants ont répondu que leur relation amoureuse avait commencé par l'amitié.

Des définitions très variables de l'amitié et de l'amour

La manière dont une relation platonique devient romantique, et la véritable distinction entre amitié et amour, sont des questions pas encore tranchées, selon Danu Anthony Stinson. Les comptes-rendus des participants à l'étude étaient très drôles et variés, ajoute-t-elle. Chez certains, se tenir la main, présenter l'autre à sa famille, les voyages ensemble, les câlins au coin du feu et même les relations sexuelles étaient qualifiés comme revelant de l'amitié. D'autres considéraient que ces mêmes comportements relevaient d'une relation romantique.



«Il y a donc une ligne très large, complexe et floue entre l'amitié et l'amour... Cela montre bien qu'on ne peut vraiment pas définir pour quelqu'un d'autre que soi ce qu'est une amitié et ce qu'est une histoire d'amour, affirme-t-elle. Les gens le définissent pour eux-mêmes.»

À lire aussi Les centres de vaccination, des Tinder à ciel ouvert

Dans le cadre de l'étude, il a également été demandé à environ 300 étudiants combien de temps avait duré leur phase d'amitié. En moyenne, il s'est écoulé près de vingt-deux mois avant que la relation ne devienne romantique. Près de la moitié de l'échantillon total estime que cette phase était la meilleure façon de commencer une nouvelle relation amoureuse par rapport aux autres options présentées, comme une rencontre lors d'une fête ou bien sur internet.



«Les gens se plaignent d'être “friendzonés” en se basant sur l'idée que les relations entre hommes et femmes seraient, par défaut, sexuelles, remarque Danu Anthony Stinson. Mais quand on leur demande, les gens disent être amis avec des personnes de tous les sexes, qui pourraient théoriquement les attirer un jour. Parfois, ils passent à l'acte, parfois non.»