Un changement de l'orbite de la Lune va provoquer des inondations exceptionnelles sur Terre

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Futurism, Live Science

Des scientifiques de la NASA affirment qu'une «oscillation» de l'orbite de la Lune va fortement aggraver les inondations maritimes à partir de la prochaine décennie. Les recherches, menées en collaboration avec l'université d'Hawaï, montrent que cette oscillation lunaire va provoquer une augmentation du nombre d'inondations, qui vont considérablement perturber la vie quotidienne et endommager les infrastructures des villes côtières, habituées à des inondations beaucoup plus faibles et moins fréquentes.

Quand le phénomène aura démarré, les villes situées sur le littoral pourraient soudainement être inondées trois ou quatre fois plus souvent qu'aujourd'hui, selon l'étude publiée dans la revue Nature Climate Change le mois dernier. Ces catastrophes à répétition pourraient poser un vrai problème d'infrastructure sur les littoraux du monde entier, précise Futurism. Un rappel un peu sinistre de la relation étroite que la Terre entretient avec ses satellites naturels.

Un phénomène naturel, rendu dangereux par le réchauffement climatique

Live Science rappelle que le changement d'orbite de la Lune est en fait un cycle parfaitement naturel, qui a lieu depuis toujours et continuera à se produire longtemps après notre disparition. L'orbite de la Lune crée des périodes de marées hautes ou basses selon un rythme d'environ 18,6 ans.

Mais cette fois-ci, le phénomène pourrait s'avérer plus dangereux en raison de la hausse du niveau des océans, causée par les effets du réchauffement climatique et les émissions incontrôlées de gaz à effet de serre. Ainsi, quand la prochaine période de fortes marées commencera au début des années 2030, les inondations seront sûrement bien pires, plus longues et plus dangereuses que jamais.

À lire aussi La fonte des lacs glaciaires expose des milliers de personnes à des risques d’inondation

«Les zones de basse altitude proches du niveau de la mer sont de plus en plus menacées à cause de l'augmentation des inondations, et cela ne fera qu'empirer, précise Bill Nelson de la NASA. La combinaison de l'attraction gravitationnelle de la Lune, de l'élévation du niveau de la mer et du changement climatique continuera d'exacerber les inondations sur les côtes du monde entier.»

«C'est l'effet cumulé dans le temps qui aura un impact, a ajouté l'auteur principal de l'étude et chercheur à l'université d'Hawaï Phil Thompson, dans un communiqué. S'il y a des inondations dix ou quinze fois par mois, une entreprise ne peut plus fonctionner si tous ses parkings sont sous l'eau. Les gens perdent leur emploi parce qu'ils ne peuvent pas se rendre sur leur lieu de travail. Les infiltrations et les fuites deviennent un problème de santé publique.»