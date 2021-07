En Inde, la foudre tue seize personnes en train de se prendre en selfie

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Dimanche 11 juillet, à Jaipur, dans le nord de l'Inde, un éclair a frappé la ville et foudroyé mortellement seize personnes, annonce la BBC. Les victimes étaient en train de prendre des selfies sous la pluie, au sommet d'une tour du fort d'Amber, une des attractions touristiques de Jaipur. Un employé de la police a annoncé aux médias que la plupart des morts étaient très jeunes. Vingt-sept personnes se trouvaient sur les murs de l'enceinte quand l'incident s'est produit, certaines ayant tenté d'y échapper en sautant au sol.

Malheureusement, il ne s'agit pas d'un événement isolé. Chaque année, la foudre tue en moyenne 2.000 Indiens.

Les impacts de foudre, un phénomène en hausse

D'après les médias locaux, rien que sur la journée de dimanche, neuf autres décès liés à la foudre ont été rapportés dans l'État du Rajasthan, où se trouve la ville de Jaipur, et des dizaines d'autres morts ont été recensés dans l'Uttar Pradesh et le Madhya Pradesh. Les chiffres évoluent encore, le nombre de blessés étant assez élevé. Les experts estiment que le bilan des victimes est important dans ces deux derniers États car beaucoup de personnes y travaillent en extérieur, dans les domaines de l'agriculture et de la construction.

Les ministres en chef des États concernés ainsi que le Premier ministre indien Narendra Modi assurent que 500.000 roupies (5.650 euros) seront versées en compensation à toutes les familles endeuillées.

À lire aussi Un Boeing 787 éthiopien exorcisé après avoir été frappé par la foudre

En Inde, la saison de la moisson, caractérisée par de très fortes pluies, s'étend de juin à septembre. Mais le Département météorologique indien a indiqué que les décès dus à la foudre avaient doublé dans le pays depuis les années 1960 –une des raisons citées pour l'expliquer étant le changement climatique.

Les données nous apprennent également que les accidents liés à ce type d'intempérie ont augmenté de 30 à 40% depuis les années 1990. En 2018, l'État de l'Andhra Pradesh, dans le sud de l'Inde, avait enregistré 36.749 impacts de foudre en seulement treize heures et en juin 2021, plus de 100 personnes avaient perdu la vie dans deux États. Le gouvernement a signalé que ces impacts étaient plus courants dans les zones avec une faible couverture forestière, rendant les populations qui y vivent plus vulnérables aux éclairs.

La BBC rappelle quelques mesures de sécurité à suivre lorsqu'un orage survient et que la foudre s'abat. La Royal Society for the Prevention of Accidents recommande de chercher refuge dans un grand bâtiment ou, à défaut, dans une voiture, plutôt que de s'abriter sous un grand arbre isolé. Si vous n'avez rien pour vous protéger, alors il ne vous reste plus qu'à vous faire le plus petit possible, en vous accroupissant et en rentrant la tête dans le cou.