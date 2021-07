Un père a glissé un mot dans le cartable de sa fille chaque jour pendant quatre ans pour diminuer son anxiété

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Good Morning America

«Tu as le pouvoir de changer la vie des autres»: voici un des premiers messages inspirants qu'a pu écrire Chris Yandle à sa fille Addison. Le 14 août 2017, il décide de glisser un petit mot encourageant dans la «lunch box» de sa fille afin de lui remonter le moral quand elle est à l'école. Puis, au fil des semaines et des mois, cela devient un rituel. Il raconte aujourd'hui l'histoire de cette routine à Good Morning America.

À cause de la carrière de Chris, sa famille a dû beaucoup déménager, jusqu'à ce qu'il perde son travail en 2016 et revienne dans sa région d'origine, la Louisiane. À cette période, Addison entre en CM1 et a connu quatre écoles différentes en cinq ans. «Après tous ces déménagements, on a commencé à remarquer qu'elle était très anxieuse et inquiète à propos de l'école», raconte-t-il.

Leçons de vie

«Je me suis senti mal et m'en suis voulu. C'est alors qu'a commencé le rituel des petits mots.» Ce 14 août, Chris écrit un message sur un bout de papier, le glisse dans la boîte contenant le déjeuner d'Addison et réitère le geste chaque jour qui suit, avec à chaque fois une pensée différente. Au bout d'un mois ou deux, il réalise qu'il écrit ces mots autant pour sa fille que pour lui-même. «Moi aussi, j'avais besoin de ce rappel quotidien pour me convaincre que je pouvais affronter une nouvelle journée. En quelque sorte, nos vies se ressemblaient.»

Chris et sa femme Ashleigh se souviennent avoir vu un grand changement de comportement chez leur fille. À sa rentrée en classe de cinquième, elle était «plus confiante, plus indépendante», décrivent-ils. «La voir grandir, s'épanouir et réussir à l'école me donne vraiment l'impression d'avoir réussi mon travail de père.»

Des messages drôles aux leçons de vie, Chris Yandle a dû trouver beaucoup d'inspiration pour écrire ses petits mots. «Ces messages et ces pensées, ce sont les leçons que j'ai tirées de ma vie d'adulte. Et c'est ma façon à moi de lui laisser quelque chose, de la guider en même temps qu'elle grandit», confie le père de deux enfants. Avec plus de 690 notes à son compteur, Chris Yandle et son rituel touchant ont retenu l'attention du directeur de l'école d'Addison, qui en a ensuite fait la promotion et lui a permis de récolter assez d'argent pour publier un livre. Lucky Enough: A Year of a Dad's Daily Notes of Encouragement and Life Lessons to His Daughter rassemble non seulement toutes les notes écrites depuis 2017, mais aussi les anecdotes qui accompagnent chacune d'entre elles.

«Ce que j'ai appris grâce à Addison et Jackson, c'est que nos enfants se moquent royalement de qui nous sommes ou de ce que nous faisons professionnellement. Peu importe combien j'ai gagné ou d'endroits cool j'ai visités. Au bout du compte, ils accordent seulement de l'importance au fait que je rentre à la maison, m'assoie, fasse les devoirs avec eux et les écoute», résume le père de famille.