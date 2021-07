Une Américaine a une énorme surprise en découvrant les résultats de son test ADN

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New York Post

Une jeune femme originaire de Las Vegas a eu un choc quand son test ADN lui a dévoilé la réponse à un mystère vieux de vingt ans: l'identité de son père. Née quand sa mère avait 17 ans, Jordyn Myers ne connaissait qu'une partie de son arbre généalogique. Elle supposait seulement qu'elle était à moitié portoricaine, car sa mère pensait avoir conçu sa fille avec son petit ami de l'époque, originaire de Porto Rico. Pourtant, il y a trois ans, Jordyn a décidé de faire un test ADN, qui lui a révélé qu'elle avait en fait des origines afghanes.

La mère de Jordyn s'est alors souvenue d'une courte aventure avec un jeune homme originaire du Moyen-Orient, nommé Alex. «Ils ne se sont rencontrés qu'une seule fois, et vous savez comment ça se passe… Les aventures d'un soir étaient aussi monnaie courante à l'époque», a raconté la jeune femme dans une vidéo sur sa page TikTok. Jordyn Myers a en effet partagé son histoire dans plusieurs vidéos publiées sur le réseau social.

@jordynthe1st Reply to @janaejanaeboymom2 how my parents met!! part 2 coming soon yall original sound - jordyn

Expulsé des États-Unis, le père de Jordyn vit en Afghanistan

À la suite de cette révélation, Jordyn, 21 ans, est entrée en contact il y a quelques mois avec une de ses cousines, via la plateforme de la société effectuant les tests ADN. Celle-ci l'a mise en relation avec sa famille. Nouveau choc pour Jordyn: sa famille paternelle vivait dans sa ville natale de Las Vegas depuis sa naissance. «Honnêtement, je ne pouvais pas le croire, a-t-elle confié au New York Post. Non seulement cette femme a résolu un mystère de vingt ans en l'espace d'une journée, mais j'ai également été choquée de savoir que j'avais vécu dans la même ville qu'eux pendant tout ce temps.»

La famille a accueilli Jordyn avec enthousiasme et s'est réunie peu de temps après. La jeune femme a alors appris que son père vivait actuellement en Afghanistan, après avoir été expulsé quand il était jeune. Il n'est pas autorisé à revenir aux États-Unis pour le moment. Mais même à distance, son père l'a acceptée «à bras ouverts» et «veut rattraper financièrement le temps perdu», a déclaré Jordyn. «Je n'ai pas encore eu la chance de le rencontrer, a-t-elle expliqué. J'ai pu avoir un bref tchat vidéo avec lui, mais la connexion était affreuse, donc c'était très bref. J'espère qu'un jour je pourrai lui rendre visite.»

En plus d'avoir retrouvé son père et d'avoir complété sa famille, Jordyn se dit également ravie de célébrer son héritage. «Tout à coup, je découvre cette toute nouvelle culture magnifique à laquelle j'appartiens, a-t-elle déclaré. Tout était si bouleversant et j'ai eu l'impression de me comprendre et de savoir qui j'étais pour une fois dans ma vie. J'avais accepté de ne pas savoir qui était mon père mais je m'étais toujours posé la question. Maintenant, je n'ai plus à m'en soucier.»