Dubaï inaugure la piscine la plus profonde du monde

Abritant déjà le plus haut gratte-ciel du monde ainsi que le plus grand centre commercial du monde, Dubaï inaugure une nouvelle attraction record: la piscine de plongée la plus profonde du monde, rapporte CNN.

D'une profondeur de 60 mètres, elle fait partie du projet Deep Dive Dubai et a raflé le record au Deepspot polonais, d'une profondeur de 45 mètres. Le bassin, rempli de 14 millions de litres d'eau douce –soit le volume de six piscines olympiques– est au moins quatre fois plus vaste que n'importe quelle piscine de plongée au monde. Par conséquent, le 27 juin dernier, le Guinness Book l'a élue «piscine la plus profonde du monde pour la plongée».

Pour le moment, la nouvelle installation est seulement ouverte sur invitation, mais elle est supposée accueillir le grand public plus tard dans l'année. Le prince héritier du pays, Hamdane Ben Mohammed Al-Maktoum, passionné de plongée, a été l'un des premiers visiteurs du site et a partagé son expérience sur les réseaux sociaux.

An entire world awaits you at Deep Dive Dubai the world’s deepest pool, with a depth of 60 meters (196 feet) #Dubai pic.twitter.com/GCQwxlW18N — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) July 7, 2021

Une ville sous l'eau

La piscine est située à l'intérieur d'une structure géante de 1.500 m2 en forme d'huître, faisant référence à l'histoire des Émirats arabes unis, spécialistes de la pêche traditionnelle de perles. Mais la plus grande vedette du projet Deep Dive Dubai est incontestablement la fausse ville sous-marine abandonnée, que les plongeurs peuvent visiter.

Appartements engloutis ou encore jeux d'arcade, ils ont de quoi s'occuper sous l'eau. Différents systèmes d'éclairage et de sonorisation ont été mis au point pour créer plusieurs atmosphères. Enfin, les touristes ne sont pas au bout de leurs surprises: la piscine fait aussi office de studio de cinéma sous-marin, le plus grand de la région. Quant à la sécurité, pas moins de cinquante-six caméras ont été installées pour surveiller les plongeurs à chaque coin de rue de la ville.

Jarrod Jablonski, le directeur de Deep Dive Dubai, a vanté le projet auprès de CNN: «Il existe quelques piscines de plongée dans le monde, mais celle-ci est tellement plus intéressante, a-t-il fièrement énoncé. Ce n'est pas seulement le fait qu'elle soit la plus grande et la plus profonde, mais aussi l'effet de la ville engloutie qui l'élève au rang mondial. On y trouve tellement de choses qu'on ne peut pas seulement l'appeler une piscine.»

Pour les familles et amis non plongeurs, le complexe dispose également d'un restaurant avec baies vitrées et écrans de télévision pour observer la ville abandonnée depuis la terre ferme.

Et si vous aviez oublié à quel point la piscine était profonde, Deep Dive Dubai vous le rappelle en conseillant sur son site web de ne pas visiter le célèbre gratte-ciel Burj Khalifa à la suite de votre venue au complexe sous-marin: «Après avoir plongé, il est recommandé d'attendre 18-24 heures avant de monter à plus de 300 mètres. En revanche, il n'y a aucun risque à faire de la plongée après avoir visité le bâtiment le plus haut du monde.»