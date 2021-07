Le variant Delta et une possible quatrième vague inquiètent l'exécutif

Temps de lecture: 2 min

Le variant Delta sera «probablement» majoritaire en France dès ce week-end, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran. Il représente déjà près de 50% des contaminations et est 60% plus contagieux que les souches actuelles. De quoi inquiéter le gouvernement, à l'heure où notre vigilance sur les gestes barrières se relâche, où les discothèques rouvrent et où seuls 25 millions de Français sont intégralement vaccinés. Emmanuel Macron s'apprête d'ailleurs à annoncer de nouvelles mesures.

Comment aller chercher les personnes réfractaires au vaccin? Faut-il le rendre obligatoire pour le personnel soignant? Une quatrième vague est-elle inéluctable?

Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en parlent avec leurs invités Jérôme Cordelier, rédacteur en chef du service France au Point, et Virginie Le Guay, éditorialiste politique, dans «Politique», l'émission de France 24, en partenariat avec Slate.fr.