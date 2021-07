Marre du cahier de vacances? Faites écouter ces podcasts éducatifs à vos enfants

Temps de lecture: 4 min

C'est sûrement le pire cauchemar de tous les enfants, devant les choux de Bruxelles à la cantine et les récitations de poésie: les cahiers de vacances. Pour les parents aussi, ce petit fascicule vendu à 4 millions d'exemplaires chaque année représente une sacrée charge mentale et une source de tensions dont on se passerait bien pendant cette période de repos.

Après ces deux années scolaires faites de cours en visio, d'école à la maison et de devoirs en autonomie, peut-être est-il temps de laisser tomber le contraignant cahier de vacances, que l'on termine rarement de toute façon, pour le remplacer par des podcasts à écouter en famille, sur la route des vacances ou à l'heure du goûter. Une façon plus ludique et moins scolaire d'apprendre, l'air de rien.

À LIRE AUSSI Le podcast «Post-Scriptum», l'univers impitoyable des cours de récréation

Sciences

C'est certainement l'un des podcasts jeunesse les plus réussis, toutes catégories confondues: depuis la rentrée scolaire de 2020, Mathieu Vidard et Lucie Sarfaty produisent le docu-fiction OLMA pour France Inter. Le but? Vulgariser pour les 8-12 ans des sujets scientifiques complexes comme les atomes, les planètes, les trous noirs, l'atmosphère ou le changement climatique, en intégrant des interviews de scientifiques de renom au sein d'une fiction loufoque avec, en toile de fond, la fonte des glaces et l'intelligence artificielle. Terriblement addictive, la série hebdomadaire compte déjà vingt-neuf épisodes qu'il faut écouter dans l'ordre absolument et qui feront aimer les sciences même aux plus littéraires de vos enfants.

Une version dérivée a même vu le jour il y a quelques semaines, lors du départ de Thomas Pesquet pour la Station spatiale internationale. Dans Allô Thomas? Ici Thomas Pesquet, l'astronaute français raconte aux enfants les coulisses de son séjour dans l'ISS et ses missions scientifiques à bord, presque en temps réel. Des explications passionnantes à hauteur d'enfant, qui vont du menu des astronautes en mission aux détails d'une sortie extravéhiculaire.

À LIRE AUSSI Cinq podcasts pour voyager dans l'espace

Culture musicale

Vos enfants sont un peu jeunes pour l'astronomie et les sciences? Privilégiez la culture musicale! Les plus petits apprécieront Des histoires en musique de Radio Classique, sorte d'héritier des mythiques Contes musicaux de Marlène Jobert, dans lesquels Élodie Fondacci raconte des histoires aux enfants (dès 4 ans) sur des airs de musique classique. Le Petit chaperon rouge sur un air d'Hugo Halfven, La chèvre de Monsieur Seguin sur un morceau d'Arthur Berlioz ou bien Le Carnaval des animaux sur la musique de Camille Saint-Saëns. Le catalogue est vaste et posera une première base solide en culture musicale.

Dès l'école primaire, les contes musicaux peuvent laisser place à des fictions davantage produites, comme par exemple l'excellent Les Zinstrus de France Musique. Imaginée par Saskia de Ville, la série en quatre épisodes présente les personnalités et les caractérisitiques d'instruments de musique de façon incarnée grâce à des comédiens et comédiennes qui semblent taillés pour le rôle: si Laetitia Dosch joue très bien le piano, tout comme Alex Vizorek les percussions et Jean-Pascal Zadi la clarinette, c'est Florence Foresti en trompette excentrique qui marque le plus de son empreinte cette fiction loufoque sur la forme mais solide sur le fond.

Pour les plus curieux, la série «Profession: percussioniste» du Podcast Chill de Bloom propose une interview réalisée par des enfants d'une musicienne ou d'un musicien professionnel. À la fin des onze épisodes, il n'est pas impossible que vos enfants demandent à suivre des cours de percussions à la rentrée!

De quoi montrer que la musique ne se résume pas aux défis TikTok ni aux cours de flûte à bec au collège.

À LIRE AUSSI La formation musicale accélère le développement cérébral des enfants

Histoire

À partir du CE2, l'histoire-géographie fait officiellement son apparition au programme, en commençant par la préhistoire, l'Antiquité et le Moyen Âge. Si vos enfants se sont pris de passion pour l'Antiquité, il ne faut pas hésiter une seconde à leur faire écouter Mythes et légendes, produit par Quelle Histoire éditions. Après avoir découvert les mythes d'Ulysse, de Zeus ou d'Anubis, ils pourront en apprendre plus sur la légende arthurienne, la mythologie nordique ou encore la mythologie hindoue grâce à ces épisodes courts qui ne laissent pas le temps de s'ennuyer.

Une fois épuisée cette source de connaissance, il ne faut pas hésiter à se tourner du côté des Odyssées de France Inter, qui nous plongent dans des moments de l'histoire grâce au jeu de Laure Grandbesançon et à un habillage sonore immersif. Mais pour découvrir et vivre l'histoire de l'intérieur, le format le plus séduisant pour des enfants reste celui proposé par Radio Vinci Autoroute avec Quand est-ce qu'on arrive?, une fiction autour d'une petite fille qui rencontre des personnages historiques au gré de ses voyages en voiture. Mention spéciale pour l'épisode sur le château de Chambord avec François Ier, récipiendaire du prix jeunesse au dernier Paris Podcast Festival.

Culture générale

Pour étoffer un peu plus la culture générale de vos bambins, la podcasteuse Marine Baousson a lancé très récemment Petit Vulgaire, dérivé de Vulgaire, son podcast de vulgarisation humoristique, et qui aura droit à un épisode chaque mecredi jusqu'à la fin de l'été. Le premier épisode sur le Titanic est très convainquant.

Et puisque rien ne vaut les quiz de culture générale pour occuper les enfants en voiture, on ne se prive pas d'écouter Le Quiz du Petit Quotidien, produit par le journal pour les 6-10 ans en partenariat avec Les Incollables, ces cartes sous forme d'éventail qui ont peuplé les voyages de générations d'enfants. Avec tout ça, vos petits passeront des «vacances apprenantes» loin des écrans et sans même s'en rendre compte.