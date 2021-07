Grâce au CBD, retrouvez des nuits sereines!

Les vertus du CBD

Le CBD… depuis 2018, il est sur toutes les lèvres. Mais qu’est-ce que c’est? C’est l’abréviation de cannabidiol, une molécule issue du cannabis. A la différence du delta-9-tétrahydrocannabinol (THC), lui aussi présent dans la plante, il ne présente pas d’effets euphorisants.

L’Organisation Mondiale de la Santé, dans un rapport de 2017, a même confirmé que le cannabidiol n'entraîne aucun effet psychotrope et ne présente aucun risque d'addiction ou de surconsommation, d’où son absence dans le classement des stupéfiants.

En trois ans, il s’est taillé une place de choix dans le quotidien des Français. Décliné sous la forme de tisane, spray, huile, e-liquide, sucette, chocolat, crème, gâteaux, ses effets vertueux sont nombreux. «Des essais cliniques menés sur le CBD thérapeutique suggèrent qu'il peut avoir des vertus apaisantes, myorelaxantes, anxiolytiques, antidépresseurs, et antipsychotiques», explique le médecin Nicolas Authier. Ainsi, de l’anxiété aux migraines en passant par des règles douloureuses, le CBD résoudrait tous les maux ou presque.

Pour des nuits réparatrices

Aujourd'hui, dans un contexte anxiogène lié à la crise sanitaire, alors que les individus sont amenés à se confiner, à s’éloigner les uns des autres, le CBD suscite l'intérêt. Il est notamment plébiscité contre les troubles du sommeil. La marque Kaya propose ainsi des cures Sweet Dreams pour lutter contre les insomnies.

Si la grande majorité des études des effets du CBD sur le sommeil ne sont encore qu’à un stade préclinique, les retours de consommateurs sont eux tous unanimes.

«Le dosage de mon traitement pour la tension n'était plus assez efficace», se souvient Benjamin, 40 ans. «J'ai ainsi commandé sur Internet de l'huile de CBD. Je prends deux gouttes chaque soir sous la langue, ce qui correspond à un mois de traitement. J’éprouvais des difficultés à m'endormir, mais le CBD m’a détendu, et j’ai pu trouver le sommeil plus facilement. Je compare cela à de l'homéopathie.»

«Chez les personnes anxieuses, le CBD ne déclenche pas le sommeil comme un somnifère, mais son action anxiolytique agit sur la cause de l’insomnie, l'anxiété, en activant un des récepteurs de la sérotonine», poursuit Nicolas Authier, psychiatre, pharmacologue et président du comité scientifique sur le cannabis médical à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

Ainsi, ce produit aiderait à faire baisser l’anxiété, à décontracter les muscles, et donc à jouir d’un meilleur sommeil.

«Plusieurs données scientifiques démontrent que le CBD est efficace contre la douleur et possède un certain potentiel contre l’anxiété et le stress post-traumatique. Si on souffre de ces problèmes et que la prise de CBD les supprime, on va mieux dormir», insiste Pierre Philip, chef du service universitaire de médecine du sommeil du CHU de Bordeaux et directeur de l’UFR Sanpsy CNRS. Il en découle que les risques d’insomnie diminuent, au profit d’un sommeil plus profond et rapide.

Le bon dosage

Afin de profiter des effets apaisants, qui vous permettront petit à petit de vous retrouver dans un contexte propice à l’endormissement, il est nécessaire de maîtriser le dosage. Il faut rester vigilant quant à la dose consommée.

Bien sûr, il n’existe pas de dosage idéal en matière de CBD: chaque personne réagit différemment aux cannabinoïdes, non seulement en fonction de son état physique, mais aussi en fonction de sa sensibilité propre. «Moi personnellement, l'huile que je prends est forte (30 ou 40 %), donc 2 gouttes suffisent pour ressentir les effets», explique Benjamin.

Si vous souhaitez soulager un stress léger par exemple, un dosage de 2,5 mg de CBD quotidien peut être suffisant… Si, en revanche, votre état anxieux engendre des troubles plus importants, comme les insomnies, les doses de CBD à utiliser oralement seront plus élevées, par exemple de 40 à 140 mg chaque jour. Ayez aussi à l’esprit qu’une dose trop infime de CBD pourrait avoir l’effet inverse, et vous énergiser.