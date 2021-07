Selon Goldman Sachs, l'Angleterre va gagner l'Euro 2020

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNBC

La banque américaine Goldman Sachs, qui a créé un système de probabilités pour les matchs de l'Euro 2020, donne désormais l'équipe d'Angleterre gagnante. Après les derniers quarts de finale qui ont eu lieu samedi, Christian Schnittker, de Goldman Sachs, a publié dimanche une note intitulée «It's (Probably) Coming Home», une référence à la chanson «Three Lions» du groupe The Lightning Seeds, souvent chantée avec ironie par les supporters anglais, qui attendent désespérément un trophée. Si elle gagne, l'équipe nationale d'Angleterre remportera sa première compétition internationale majeure depuis 1966.

La modélisation de Goldman Sachs s'appuie sur des données issues d'environ 6.000 matchs, joués depuis 1980, et prend en compte une série de facteurs, dont la force de l'équipe, les compositions, l'emplacement du match et les performances lors des grands tournois, précise CNBC.

Une finale Angleterre-Espagne

Avant de pouvoir atteindre la finale, l'Angleterre doit d'abord affronter le Danemark mercredi 7 juillet, à domicile, au stade de Wembley. L'algorithme de Goldman Sachs estime qu'elle l'emportera 2-1, ce qui signifie que le gardien britannique Jordan Pickford pourrait finalement encaisser son premier but du tournoi.

Les probabilités donnent également l'Espagne gagnante contre l'Italie, avec un score de 2-1 dans les prolongations. «Après la victoire de l'Espagne face à la Suisse (1-1, 3-1(P)), la première demi-finale oppose l'Espagne et l'Italie, et notre modèle prédit une victoire serrée des Espagnols, explique Christian Schnittker. Maintenant que la Belgique est éliminée de la compétition, notre modèle estime que l'Angleterre est le favori de l'Euro, après le score écrasant contre l'Ukraine (4-0).»

D'après les probabilités, l'Angleterre a désormais 57,7% de chances d'atteindre la finale, et 31,9% de chances de gagner le tournoi. L'Espagne est respectivement à 54,6% et 24,6%, tandis que les chances de l'Italie se situent à 45% pour atteindre la finale, et 22,4% pour la gagner. Le Danemark a le statut d'outsider, avec 42,3% de chances d'être finaliste et 21,1% de finir vainqueur.

Néanmoins, le géant de Wall Street a reconnu, au moment de lancer son modèle au mois de mai, que toutes les prédictions restent «très incertaines», tout comme l'est le sport. Une des surprises de l'Euro 2020 a été la victoire de l'Italie en quart de finale contre la Belgique, l'équipe la mieux classée du monde. «La victoire de l'Italie 2-1 contre la Belgique a été un choc dans notre modélisation, qui jusque-là avait toujours vu la Belgique comme l'équipe la plus susceptible de remporter le trophée», a déclaré Christian Schnittker.