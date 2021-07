Vous souffrez de migraines? Essayez le régime méditerranéen à base de poisson

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

En suivant un régime méditerranéen accompagné de beaucoup de poissons gras, vous pourriez réduire la fréquence de vos migraines. Une étude publiée dans le British Medical Journal suggère en effet que les personnes qui souffrent de maux de tête devraient favoriser un régime riche en oméga-3 pour réduire ces désagréments.

Les acides gras oméga-3, présents dans le poisson gras ainsi que dans certaines noix et graines, et les oméga-6, présents dans les huiles végétales, sont les ancêtres des molécules régulatrices de la douleur, appelées oxylipines. Les molécules dérivées des oméga-3 permettent de réduire la douleur, tandis que celles issues des oméga-6 l'amplifient, précise The Guardian. Le Dr Christopher Ramsden et ses collègues de l'Institut national du vieillissement de Baltimore ont cherché à savoir si la modification du ratio de ces graisses dans le régime alimentaire avait un impact sur la fréquence et la sévérité des migraines.

Diminution significative du nombre de migraines par mois

Ils ont donc étudié 182 volontaires, qui souffrent de migraine entre cinq et vingt jours par mois, et leur ont aléatoirement demandé de suivre pendant seize semaines un des trois régimes alimentaires établis. Le premier augmentait les oméga-3 sans modifier les oméga-6, le deuxième augmentait les oméga-3 et diminuait les oméga-6, et le troisième était un régime de contrôle avec un niveau classique des deux acides gras. Ces différents régimes ont été conçus pour être aussi similaires que possibles, pour que la principale différence réside dans le type d'huile ou de beurre et la source de protéines (poisson gras vs poisson à faible teneur en matières grasses ou volaille).

L'étude a montré que les deux régimes spéciaux ont augmenté les niveaux d'oxylipines par rapport au régime de contrôle. La fréquence des migraines a été réduite de manière significative: deux jours de maux de tête par mois pour le groupe ayant suivi le premier régime, quatre jours pour celui ayant suivi le second. Si le régime alimentaire n'a pas particulièrement diminué la sévérité des maux de tête, l'équipe de recherche a cependant constaté que les migraines avaient tendance à être plus courtes.

À lire aussi Ne vous privez pas de gras cet été, choisissez-le

La plupart des participants à l'étude étaient des femmes, celles-ci étant trois fois plus susceptibles d'être touchées par les migraines que les hommes. Cette solution pourrait donc ne pas fonctionner pour les hommes ou les enfants. On ignore encore si d'autres sources d'acides gras oméga-3 sont efficaces, afin que les personnes végétariennes puissent en bénéficier, a précisé le Dr Duane Mellor, diététicien agréé et spécialiste de la nutrition à l'université d'Aston à Birmingham.

On ne peut pas non plus être certain que les bénéfices soient uniquement liés aux changements dans les acides gras, a indiqué Tom Sanders, professeur émérite de nutrition et de diététique au King's College de Londres. «Par exemple, en augmentant la consommation de saumon, on peut également accroître l'apport en acides gras oméga-3, ainsi qu'en plusieurs autres micronutriments.»