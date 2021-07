Présidentielle 2022: où en sont le Parti socialiste, Les Républicains et Europe Écologie-Les Verts?

Temps de lecture: 2 min

Dans la foulée des élections régionales, les candidatures à l'élection présidentielle de 2022 se multiplient. Xavier Bertrand a été le premier à annoncer la sienne -dans un discours post-victoire d'envergure nationale- suivi d'Éric Piolle et de Yannick Jadot. Ces élections locales servent donc de tremplin et sonnent le départ de la campagne présidentielle.

N'est-ce pas un paradoxe que des personnalités à peine élues se présentent déjà à une autre fonction? La gauche et la droite traditionnelles se sentent-elles rassurées par leurs bons résultats aux régionales? Comment s'annoncent les batailles internes aux gros partis (PS, LR, EELV)?

Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, en parlent avec leurs invités Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, et Roland Cayrol, politologue et chercheur au Cevipof, dans «Politique», l'émission de France 24, en partenariat avec Slate.fr.