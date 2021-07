Comment organiser vos premières vacances avec votre nouveau chien

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Washington Post

Après avoir réservé ses premières vacances post-pandémie, Nevin Martell, journaliste au Washington Post, se rend compte qu'il a oublié de vérifier si l'hôtel où il se rend avec sa famille accepte les animaux.

Comme de nombreux Américains durant le confinement, sa femme et lui ont adopté un compagnon à poils, un labrador australien. Répondant au nom de Tuuli Waffles, leur petite chienne est très affectueuse et le couple n'a pas pensé une seule seconde à la laisser seule à la maison. Ainsi, pour ces nouveaux propriétaires, cet oubli fut un des nombreux rappels que voyager avec un animal nécessite une organisation rigoureuse. Le journaliste a donc tenu à rappeler toutes les choses auxquelles il faut penser lors d'une excursion familiale avec un chien.

De la laisse au contrat d'assurance

Après s'être assuré que l'établissement où vous vous rendez accepte les amis à poils, lisez attentivement sa politique à propos des animaux de compagnie, même les caractères les plus petits en bas de page. Il pourrait y avoir des frais supplémentaires, des vaccins ou étiquettes avec nom pourraient être requis, certaines parties de l'hôtel pourraient les refuser, ou d'autres conditions pourraient s'appliquer. Ensuite, il est probable qu'en tant que propriétaires d'animaux, vous soyez dans l'obligation de signer une charte de responsabilité ou une clause stipulant que vous comprenez les règles de l'établissement et que vous vous engagez à les appliquer. Au contraire, l'hôtel peut aussi offrir des avantages pour les animaux, comme un parc spécial, des friandises gratuites ou des équipements spécifiques dans la chambre.

Avant le départ, il est évidemment conseillé de faire vacciner votre chien et vous assurer qu'il sera protégé autant que possible des autres animaux et environnements qu'il pourrait rencontrer sur votre lieu de vacances. Pensez aussi à apporter des copies de son certificat de vaccination et autres documents de santé importants. Si vous avez une assurance pour votre animal de compagnie, lisez attentivement votre contrat.

Le journaliste américain recommande également de mettre un collier à votre chien avec son nom, ainsi que ses informations personnelles, dans le cas où vous le perdriez. S'il a une puce, vérifiez que les informations qu'elle contient sont à jour. En ce qui concerne les achats à faire, Nervin Martell conseille un sac avec bandoulière qui s'adapte à la voiture. Ainsi, vous pourrez facilement transporter votre animal de compagnie. N'oubliez pas de prendre avec vous des gamelles –celles pliables prennent moins de place–, de la nourriture, des jouets et, surtout, une laisse.

L'étape la plus difficile reste tout de même d'habituer votre chien aux voyages en voiture. Chaque fois que vous le pouvez au quotidien, emmenez-le dans votre véhicule. Il n'y a que comme ça qu'il deviendra un passager calme, peut-être plus que vos enfants, lors des longs trajets. Bon courage pour les embouteillages.