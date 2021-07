Cristiano Ronaldo en tête du classement des personnalités les mieux payées sur Instagram

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Cristiano Ronaldo vient d'ajouter un nouveau titre à son palmarès: il est désormais la personnalité la mieux payée sur Instagram. Le footballeur portugais est en effet en tête de la liste des célébrités qui demandent le plus d'argent pour un post sponsorisé sur le réseau social. Il peut ainsi toucher jusqu'à 1,6 million de dollars (1,3 million d'euros) pour promouvoir un produit. Il gagnerait plus de 40 millions de dollars (33,6 millions d'euros) grâce à Instagram chaque année, une somme plus importante que son salaire en tant que joueur à la Juventus de Turin.

Le capitaine de l'équipe du Portugal a donc été couronné roi des influenceurs, devant l'acteur Dwayne «The Rock» Johnson et la chanteuse Ariana Grande. C'est la première fois que le sportif atteint la tête du classement annuel, souvent dominé par des stars américaines de la télé-réalité, du cinéma et de l'industrie musicale, indique The Guardian.

Ronaldo, roi des réseaux sociaux

«Avec l'Euro qui a commencé au début du mois et quelques actions marketing controversées au cours des dernières semaines, la présence de Ronaldo est montée en flèche, a précisé Mike Bandar, cofondateur de HopperHQ.com, qui compile la liste non-officielle des instagrameurs les mieux payés. Il y a tout juste une semaine, il a confirmé son statut de roi d'Instagram en devenant la personne la plus suivie sur la plateforme.»

Le footballeur de 36 ans a dépassé les 300 millions de followers, un record. Sa rémunération par post Instagram a explosé en même temps que sa popularité, qui s'est accentuée pendant la pandémie. Ronaldo a en effet gagné 125 millions de followers depuis le début de l'année dernière. Il a ainsi triplé les 100 millions de fans qui le suivaient en 2017, quand la première liste a été établie. Avec tous ses comptes sur les réseaux sociaux, dont Facebook et Twitter, il rassemble plus de 550 millions d'adeptes.

Six des dix personnalités du classement sont des femmes, dont Kim Kardashian et Beyoncé. On ne trouve qu'un seul autre sportif: le meilleur ennemi de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, à la septième place. Les montants facturés par les stars ont largement augmenté l'année dernière, en partie grâce à un usage intense des réseaux sociaux, lié à la pandémie. Ronaldo est ainsi passé de 889.000 dollars par publication en 2019, à 1,6 million cette année, presque le double.

«Alors que le Covid-19 continue de bouleverser nos vies, il semble qu'Instagram soit l'un des rares endroits où la pandémie n'a pas eu un impact négatif, a déclaré Mike Bandar. Les gens utilisent plus que jamais l'application, il était donc inévitable que les revenus explosent. Avec un nombre de followers de plus en plus important et l'exposition énorme de chaque publication, il n'est pas étonnant de voir à quel point ces contenus peuvent rapporter.»

HopperHQ établit le classement en analysant plusieurs facteurs, comme la fréquence à laquelle l'instagrameur poste, et un certain nombre de variables, comme le nombre de followers, afin d'estimer ce qu'une célébrité facture à une marque pour une publication sponsorisée.

La liste des dix personnalités les mieux payées sur Instagram: