Cinq podcasts pour comprendre que le Tour de France, c'est pas que du vélo

Temps de lecture: 3 min

Peu importe où on se trouve sur le globe, impossible d'y échapper: troisième événement sportif le plus regardé au monde après les Jeux olympiques d'été et la Coupe du monde de football, le Tour de France passionne les fans de cyclisme mais pas seulement. Que ce soit pour voir les paysages, assister aux spectaculaires chutes qui émaillent les étapes ou admirer les exploits sportifs des coureurs, les spectateurs sont toujours plus nombreux devant cet événement. Mais la Grande boucle est bien plus qu'une simple compétition sportive. Histoire, implications économiques et même géopolitiques, performances sportives ou dopage, on a sélectionné pour vous cinq podcasts pour tout comprendre du Tour et de ses enjeux.

À LIRE AUSSI Le Tour de France est-il vraiment polluant?

Pour les néophytes

«Le Tour de France – avec mon papa, Bruno Baousson»

Vulgaire

Marine Baousson

39 minutes



«Mais pourquoi mon père passe-t-il des semaines collé à la télé à chaque Tour de France alors qu'il n'est pas particulièrement fan de cyclisme?» Comme Marine Baousson, peut-être vous êtes-vous souvent posé cette question. Pour y répondre, l'autrice du podcast Vulgaire a décidé d'inviter son propre père dans un épisode dédié et de le questionner sur sa passion pour le Tour de France, tout en résumant les grandes lignes de l'histoire de cette compétition sportive. Origines, signification des différents maillots, règles principales, grandes affaires de dopage... L'épisode parfait pour commencer à s'intéresser au Tour.

Sur l'édition 2021

«Tout savoir sur le Tour de France 2021»

Le Sportcast

Sud Ouest

24 minutes

Pourquoi le Tour 2021 s'est-il élancé depuis la Bretagne? Qui sont les favoris? Quelles sont les étapes clés? Le Français Julian Alaphilippe, champion du monde en titre, pourrait-il remporter le Tour 2021? Le journaliste sportif Julien Duby, dix-huit Tours de France au compteur, liste les grands enjeux de cette édition au micro de Frédéric Laharie pour le Sportcast, produit par le journal régional Sud Ouest.

Sur la mixité raciale dans le cyclisme

«Tour de France: pourquoi le Maillot jaune est-il encore si blanc?»

La vie en jaune

FranceInfo

30 minutes

Il suffit de jeter un œil au peloton pour s'en apercevoir, le cyclisme professionnel est un sport d'hommes blancs. Pourquoi a-t-il fallu attendre 2015 pour qu'un coureur noir endosse un maillot distinctif et 2019 pour qu'un Latino-Américain remporte le Tour? En quoi les tracés d'étapes donnent-ils à voir une France blanche et paysanne qui n'est pas représentative de la réalité du pays? Comment décloisonner le cyclisme? Au micro de Jérôme Cadet, le journaliste passionné de cyclisme Éric Fottorino analyse le manque de diversité du Tour de France dans un épisode passionnant de La vie en jaune, éphémère podcast de FranceInfo.

L'épisode est disponible à l'écoute sur le site de FranceInfo.

Sur les enjeux géopolitiques

«Le Tour de France (et du reste du monde)»

La Loupe

L'Express

16 minutes

Peut-être avez-vous levé un sourcil en découvrant que le quadruple gagnant du Tour Chris Froome appartenait désormais à l'équipe Israel Start-Up Nation. Quel intérêt pour un pays d'accoler son nom à une équipe cycliste? Est-ce réellement l'État hébreu qui la sponsorise? Combien coûte une telle opération? Autant de questions auxquelles répondent les journalistes de L'Express Xavier Yvon et Sébastien Pommier dans cet épisode de La Loupe, podcast quotidien d'actualité du titre. L'occasion d'évoquer les enjeux géopolitiques qui se cachent derrière les équipes sponsorisées par Israël, le Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Kazakhstan.

Sur le Tour de France féminin

«L'histoire chaotique du Tour de France féminin»

Vélo'Podcast

François-Pierre Noël et Guillaume Drechsler

6 minutes

Jusqu'ici (et depuis 2014 seulement), les femmes cyclistes n'ont droit qu'à une seule étape officielle sur la Grande boucle, intitulée «La Course by le Tour». Dès l'an prochain, elle sera remplacée par une course en huit étapes, le Tour de France femmes, dont le tracé n'a pas encore été révélé et sera forcément réduit par rapport au tour masculin qui en compte une vingtaine. Avant cela, les coureuses avaient essayé à plusieurs reprises de prendre place dans cette compétition prestigieuse mais avaient été vite éjectées par les organisateurs, soutenus par la presse sportive qui les invitaient à plutôt «faire du cyclotourisme» et la frilosité des sponsors. Dans le podcast indépendant Vélo'Podcast, François-Pierre Noël et Guillaume Drechsler résument en quelques minutes l'histoire chaotique du Tour féminin.