Bien s'entendre avec son frère ou sa sœur à l'âge adulte rendrait plus heureux

Repéré sur CNN

Cette semaine, le prince Harry et le prince William seront réunis pour rendre hommage à leur défunte mère et inaugurer la statue de la princesse Diana à Kensington Palace. Autrefois très proches, les deux frères vivent désormais sur des continents différents et ne se retrouvent que lors de rassemblements familiaux obligatoires.

À l'âge adulte, nombreux sont les gens qui font passer leurs frères et sœurs après leurs relations amoureuses, parentales ou amicales. Pourtant, nous partageons 50% de nos gènes avec les membres de fratrie et nos liens perdurent souvent bien après l'enfance et l'adolescence, nous apprend CNN.

Si certains frères et sœurs se considèrent comme meilleurs amis une fois devenus adultes, d'autres peuvent voir apparaître des tensions. Cela peut arriver même aux personnes qui étaient inséparables quand elles étaient petites. Les experts affirment qu'une relation intime entre frères et sœurs rendrait notre vie plus saine et plus heureuse. Il y aurait donc tout intérêt à entretenir ces liens en grandissant.

Conseils pour entretenir les liens

Aux États-Unis, en 2014, près de huit enfants sur dix vivaient avec un frère ou une sœur –biologique, adopté·e, demi-frère ou demi-sœur –d'après les données du recensement américain. Bien que de nombreuses études aient déjà été menées à propos des relations fraternelles, la majorité concerne les enfants et s'intéresse peu aux adultes. Toutefois, une étude commencée en 1937 indique que la proximité entre membres d'une fratrie est une variable à prendre en compte dans le bien-être émotionnel des adultes. Parmi les hommes proches d'un frère ou d'une sœur durant leur jeunesse, 93% sont épanouis à 65 ans –aussi bien émotionnellement qu'économiquement, physiquement et psychologiquement. Cela s'explique en partie par la baisse du nombre d'amis à cette étape de la vie.

En 2007 une analyse démontre que de mauvaises relations au sein d'une fratrie durant l'enfance pourraient être liées à des dépressions majeures à l'âge adulte. Laurie Kramer, professeure de psychologie à Boston, affirme que les personnes ayant de bonnes relations avec leurs frères et sœurs sont plus enclines à être heureuses car elles savent qu'elles peuvent toujours compter sur leur soutien. Ces adultes partagent leur histoire et voient le monde de la même façon.

Si vous désirez renforcer les liens avec votre fratrie, voici ce que conseillent les experts. Ces derniers ont remarqué qu'une majorité de frères et sœurs adultes ne prenaient jamais la décision de se réunir mais qu'ils se voyaient plutôt lors de rassemblements organisés par d'autres membres de la famille. Il leur faudrait donc trouver l'occasion de se voir en dehors de ces événements. Laurie Kramer invite aussi à ne pas avoir de préjugés basés sur les souvenirs d'enfance. Enfin, il ne faut surtout pas se comparer à son frère ou à sa sœur. Bien que vous ayez beaucoup en commun, vos parcours et vos choix sont différents.