Une Britannique se fait retirer un sein par erreur après un mauvais diagnostic de cancer

Brenda Young a subi une mastectomie du sein droit après avoir été diagnostiquée d'un cancer par erreur. Lors d'un scanner de routine le 3 février 2020, le Barnsley Hospital NHS Trust a annoncé à cette infirmière britannique qu'elle était atteinte d'un cancer du sein invasif. Les chirurgiens l'ont opérée le 26 février 2020, précise Newsweek. Une analyse des tissus a ensuite révélé qu'elle n'était absolument pas malade.

La jeune femme a appris l'erreur de diagnostic quelques jours après son opération, le 5 mars: «À ce moment-là il était trop tard, j'avais déjà subi la mastectomie.» Un rapport du groupe hospitalier a indiqué que le médecin qui a analysé les résultats de ses tests n'avait pas demandé de second avis médical. «Le récit que nous avons entendu de Brenda est vraiment choquant, a déclaré l'avocate Rebecca Hall, qui a enquêté sur ce cas. Évidemment, ce qui lui est arrivé a non seulement eu des conséquences physiques sur elle mais aussi un impact psychologique.»

«J'ai dû vivre avec un seul sein, ce qui m'a mise très mal à l'aise»

L'infirmière a en effet dû attendre jusqu'au 16 novembre, presque huit mois plus tard, pour subir une chirurgie reconstructrice, car la pandémie de Covid a retardé l'intervention. «Je me sentais frustrée d'avoir subi une ablation du sein pour un cancer que je n'avais pas. Mais ensuite j'ai dû attendre très longtemps pour ma reconstruction mammaire.» Infirmière dans une maison de retraite, Brenda Young a dû retourner travailler avant d'avoir eu sa chirurgie reconstructrice. «J'ai dû vivre avec un seul sein, ce qui m'a mise très mal à l'aise.» Les restrictions sanitaires ne l'ont pas aidée: «J'ai affronté mon angoisse toute seule, sans pouvoir rendre visite librement à ma famille, mes amis et mes autres réseaux de soutien.»

«Le groupe a pleinement coopéré à l'enquête et les conclusions du rapport ont été transmises à Mme Young, a déclaré une porte-parole du Barnsley Hospital NHS Trust. L'hôpital est toujours disponible pour discuter des inquiétudes qu'elle pourrait avoir.» Concernant les mois d'attente de Brenda pour sa reconstruction mammaire, la porte-parole a expliqué que le personnel «travaillait très dur pour que les services reviennent à leur fonctionnement normal».

Jackie Murphy, responsable des soins et de la qualité au Barnsley Hospital NHS Trust, a également adressé une lettre d'excuses à Brenda Young. «Au nom du groupe, j'aimerais vous présenter mes excuses car le niveau de soins que vous avez reçu était inférieur à celui que vous étiez en droit d'attendre.»

«Nous enquêtons maintenant pour savoir plus précisément ce qui est arrivé à Brenda, a précisé son avocate Rebecca Hall. Nous sommes déterminés à l'aider à obtenir le soutien spécialisé dont elle a besoin pour surmonter son épreuve. Nous nous félicitons des excuses de l'hôpital et de leur promesse d'en tirer des leçons. La sécurité des patients devrait toujours être la priorité fondamentale.»