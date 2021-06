En montrant leur baby bump, Beyoncé et Cardi B ne font pas qu'annoncer leur grossesse

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

C'est dans un body incrusté de strass et laissant apparaître son ventre arrondi que Cardi B est apparue sur scène ce dimanche 27 juin, lors de la soirée de remise des BET Awards. Rejoignant son mari, le rappeur Offset du groupe Migos, pour une performance commune, elle a surpris le public ainsi que ses fans en annonçant ainsi sa grossesse. La chanteuse a ensuite confirmé la nouvelle sur son compte Instagram, où elle a posté une photo d'elle tenant son ventre recouvert d'un plâtre blanc avec la légende «#2».

D'après le Guardian, ces dernières années, les révélations de grossesse des stars en plein show se sont normalisées, occasionnant la rencontre entre le monde du showbiz et celui de la vie personnelle. «À cause des réseaux sociaux, la frontière entre le fan et la star est devenue beaucoup plus perméable, explique Liza Betts, enseignante dans la mode. À l'heure où la limite entre vie privée et vie publique n'existe plus tellement, il est assez logique qu'un événement tel que la grossesse, aussi intime nous semble-t-il, soit partagé en public.»

Une sensibilisation teintée de marketing

En 2011, Beyoncé avait terminé sa performance de «Love on Top» en déboutonnant son smoking pour dévoiler son ventre de femme enceinte, créant un moment décisif dans sa relation avec ses fans. En plus de les plonger dans son intimité, la chanteuse avait pu, avec son annonce, mettre «Love on Top» au goût du jour, alors que le morceau n'avait pas connu de grand succès commercial jusque-là.

Sur le long terme, d'autres effets bénéfiques sont à noter. Alors que la grossesse et le corps de femme enceinte étaient stigmatisés dans la culture populaire, Beyoncé en a fait un objet de désir. Pour trouver un autre moment où la force et le pouvoir féminin étaient visuellement codifiés grâce à la grossesse, il faut remonter à 1988, quand Neneh Cherry laissait entrevoir un ventre arrondi dans le clip «Buffalo Stance».

Sur Instagram, d'autres célébrités, comme Nicki Minaj, ont révélé leur grossesse en postant des photos dans des poses évoquant Demi Moore en une de Vanity Fair en 1991. Comme celle de Beyoncé, l'annonce de Demi Moore photographiée par Annie Leibovitz avait ouvert la voie aux mamans stars qui suivront. «Je comprends l'impact que cela a eu sur le monde, sur les femmes, sur notre permission de nous accepter durant la grossesse», a récemment confié Demi Moore à Naomi Campbell.

Mais, selon Liza Betts, ces révélations publiques ne sont pas dénuées d'hypocrisie: «Nous sommes amenés à croire qu'il est possible de tout avoir. De réussir sa carrière tout en étant une mère parfaite. D'élever des enfants épanouis et heureux, commente-t-elle. La grossesse, la maternité et la fertilité sont considérées comme un autre argument de vente.»