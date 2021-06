Un homme atteint d'Alzheimer retombe amoureux de sa femme et l'épouse une seconde fois

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

En décembre dernier, alors qu'ils regardaient leur série préférée, Peter Marshall a demandé à Lisa de l'épouser. Ce dont il ne se souvenait plus, c'est qu'ils étaient déjà mariés. Après qu'on lui a diagnostiqué la maladie d'Alzheimer il y a trois ans, Peter, 56 ans, a commencé à perdre ses souvenirs, y compris ceux liés à son histoire d'amour avec Lisa. Il a oublié leur première rencontre, leur premier baiser et leur mariage, douze ans auparavant.

«Ça me brise le cœur, a déclaré Lisa, 54 ans, à CNN. On s'est fait de nouveaux souvenirs. Mais c'est difficile parce que j'ai tout le temps envie de lui dire:“Tu te souviens quand…” Je veux me souvenir avec lui, mais Peter ne se rappelle plus de rien maintenant. Encore moins ce qu'il s'est passé il y a vingt ans.» Quand on lui demande ce qu'elle aime le plus chez son mari, Lisa a du mal à retenir ses larmes. «La façon dont il m'aime, a-t-elle répondu. Il est si gentil, si doux, si drôle et romantique.»

Peter et Lisa Marshall se sont rencontrés alors qu'ils étaient voisins, en Pennsylvanie. À cette époque, ils étaient mariés à d'autres partenaires et avaient chacun leur famille. Mais ils sont devenus amis et sont restés proches, jusqu'à ce que Peter déménage dans le Connecticut. Ils ont repris contact environ un an plus tard, alors qu'ils étaient tous les deux en train de divorcer. Après seulement un rendez-vous, le couple est vite devenu inséparable. Avant de se marier en 2009, Peter et Lisa ont vécu une relation à distance pendant huit ans, jusqu'à ce que tous leurs enfants entrent à l'université.

«J'attendais qu'il revienne à la réalité… il ne l'a jamais fait»

En avril 2018, le diagnostic de la maladie d'Alzheimer tombe sur Peter. La première fois qu'il a oublié qui était Lisa, ils étaient dans leur maison de location au bord de la mer. «Alors que nous rentrions à la maison, Peter me donnait des indications et me disait des choses comme: “C'est le chemin pour aller chez moi. Tourne à droite pour aller chez moi”, comme si j'étais une inconnue, se rappelle Lisa. Lorsque nous sommes arrivés, il m'a ouvert la porte et m'a fait visiter notre maison. C'était adorable, mais j'attendais qu'il revienne à la réalité… il ne l'a jamais fait.»

À lire aussi Un Américain trouve un diamant de deux carats dans un parc et demande sa petite amie en mariage

En décembre 2020, devant une scène de mariage dans une série télé, Lisa s'est mise à pleurer. Peter lui a alors lancé «Marions-nous!», avec un grand sourire. «C'était si touchant. Il est tombé amoureux de moi une deuxième fois. Je me sens comme une princesse, comme Cendrillon. Je suis la fille la plus chanceuse du monde», a déclaré Lisa, qui ne voulait pas manquer une opportunité de créer un nouveau souvenir avec son mari. Le 26 avril, Peter et Lisa se sont donc retrouvés une seconde fois devant l'autel et ont renouvelé leurs vœux.

«Chaque moment était plus magique que le suivant, a raconté Lisa. Peter était tellement heureux. Pendant les vœux, il m'a simplement dit: “Lisa, je t'aime.” C'est tout ce dont j'avais besoin. On sera ensemble jusqu'à la fin. Rien ne peut nous séparer. Rien.» Alors que l'état de Peter se détériore, Lisa anime un blog et une page Facebook pour soutenir d'autres personnes qui, comme elle, aident des proches qui souffrent d'Alzheimer.