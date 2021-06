Une nouvelle variété de fraise donne des fruits (qui ont du goût) pendant tout l'été

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

On pourrait croire à une nouvelle stratégie marketing, mais il s'agit d'une découverte très sérieuse d'universitaires et de spécialistes des fraises de l'institut de recherche d'East Malling: une ultime variété de fraises savoureuses à fort rendement. Appelée Malling Ace, cette super fraise suscite l'excitation du monde de l'horticulture. «C'est une nouvelle variété qui a fait l'objet d'une procédure accélérée dans notre processus, parce qu'elle s'est vraiment distinguée et a suscité beaucoup d'enthousiasme à un stade très précoce», a déclaré Adam Whitehouse, qui a dirigé ce projet de développement dans le principal centre de recherche horticole de Grande-Bretagne.

Selon Ross Newham, directeur des opérations de l'institut de recherche, cette découverte représente «un bond en avant». Les scientifiques d'East Malling ont utilisé une méthode qui consiste à déposer du pollen d'une plante à l'autre et à observer minutieusement les résultats, précise The Guardian. Le processus prend généralement huit ans mais il a été accéléré pour cette nouvelle variété en raison de son succès.

La saveur des premières fraises et la résistance des variétés créées par l'humain

Il existe deux grandes variétés de fraises. Les fraises de juin, dont la récolte dure entre six et huit semaines au début de l'été, sont les plus savoureuses. Pour prolonger la saison de la récolte, des horticulteurs ont ensuite inventé une nouvelle variété, qui donne des fruits au moins deux fois par saison. Créées en Californie dans les années 1970, ces fraises sont celles que l'on trouve le plus souvent dans les supermarchés à partir du mois de juillet. Elles déçoivent malheureusement par leur manque de saveur. La Malling Ace promet donc d'être la première variété de ce type dont le goût pourra rivaliser avec celui des fraises de juin.

«Je l'ai sélectionnée en 2015, explique Adam Whitehouse. C'était un des 13.000 plants que nous avons étudiés cette année-là. On essaye habituellement d'en garder 1%, l'élite. Mais celui-ci s'est vraiment démarqué. Nous l'avons testé et il a attiré l'attention de tous les spécialistes qui l'ont vu.» Le goût et la couleur sont certes très importants, mais les recherches portent aussi sur des dizaines de facteurs comme la résistance aux maladies ou le rendement. Autre critère essentiel: «l'architecture de la plante», c'est-à-dire la manière dont les branches poussent, qui peut faire une grande différence lors de la cueillette.

C'est d'ailleurs la récolte qui pourrait poser le plus grand problème de la Malling Ace: les producteurs craignent de manquer de main-d'œuvre pour cueillir les fruits cette année, selon Nick Marston, président de British Summer Fruits. «Je pense qu'il y aura quelques pertes là où les producteurs ne trouvent pas assez de monde», commente-t-il. Les travailleurs d'Europe de l'Est, sur lesquels comptent traditionnellement les maraîchers, ont été découragés par les règles post-Brexit très strictes en matière de visa. Cette année, le gouvernement britannique a autorisé 30.000 visas de travailleurs saisonniers, bien loin des 70.000 requis.

Même si les pépinières commerciales font de leur mieux pour obtenir autant de plants Malling Ace que possible en un temps record, il faudra attendre l'année prochaine pour que cette variété fasse son entrée dans les supermarchés. Les maraîchers doivent d'abord en cultiver davantage afin d'obtenir une récolte à grande échelle.